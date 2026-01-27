Об этом сообщили в Житомирском горсовете. Причина – погодные условия.

Смотрите также На Львовщине в одном из городов ввели дистанционку в школах из-за российской атаки

Как будут учиться ученики в Житомире?

Такое решение приняли для безопасности детей из-за неблагоприятных погодных условий.

На дорогах и тротуарах наблюдается гололедица, образовавшаяся после дождя при минусовой температуре,

– уточнили в Житомирском горсовете.

Где еще ученики перешли на дистанционку?

Жителей Одесской области также предупреждали о резком ухудшении погодных условий. На вторник, 27 января, в регионе прогнозировали снижение температуры, налипание мокрого снега и гололед. Поэтому учебным заведениям Одесской области рекомендовали перейти на дистанционный формат обучения, проинформировал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Решение касается детских садов, школ, учреждений внешкольного, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Утром 27 января россияне атаковали инфраструктурный объект на Львовщине. Из-за чрезвычайной ситуации в Бродах временно остановили очное обучение в школах. Такое решение приняли на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили в Бродовском горсовете. Школы в городе перевели на дистанционный формат работы. Удаленно дети будут учиться в течение 27 – 28 января. В детсадах общины создать дежурные группы.

Смотрите также Учебные заведения в Одесской области переходят на дистанционку

Как учатся ученики в Украине?