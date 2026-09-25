Не "на произвол судьбы": как сказать на украинском языке

Когда поддержки больше нет и человек остается один на один с обстоятельствами, мы говорим –, что его "бросили на произвол судьбы". Но это – русизм.

А украинский эквивалент здесь очень точен. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как сказать на украинском "на произвол судьбы"?

Иногда человека можно просто оставить одного. А можно оставить так, что ему придется самому справляться со всеми проблемами.

И об этой ситуации скажут "оставили на произвол судьбы" – так часто говорят под влиянием русского языка. А на украинском здесь есть свое, очень древнее и образное слово – "напризволяще".

"Напризвольще" означает оставить кого-то без ухода, без присмотра, без помощи, поддержки или защиты, без каких-либо средств, заставить самостоятельно справляться с обстоятельствами:

"залишити напризволяще" ,

"кинути напризволяще" ,

"покинути напризволяще".

Интересно, что слово "напризволяще" связано со словом "призволяще", которое означает "на волю", "в распоряжение судьбы, случая". То есть буквально выражение передает мысль: оставить человека одного, отдать его на волю обстоятельств.

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Но это слово относится не только к человеку. На произвол судьбы можно оставить животное, сад, огород, имущество:

До саду прилягав виноградник. Ніхто про нього не дбає, урожай кинуто напризволяще. (Олесь Гончар).

Місцева міська картинна галерея завдячувала своїм збереженням і дальшим своїм розквітом виключно його наполегливості та невсипущій енергії. Він збирав для неї експонати в місті по будинках, що їх кинули власники напризволяще. (Виктор Домонтович).

Есть еще варианты этого выражения, близкие к дословному переводу:

на ласку долі,

на волю Божу,

на Божий догляд,

на Божу ласку.

Если кто-то оказался без помощи и вынужден сам бороться с обстоятельствами, он "залишився напризволяще". А вот "на произвол судьбы" – это уже не украинская конструкция.