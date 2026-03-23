В части украинских школ продолжаются проверки: министр назвал причину

В частных школах в Украине продолжаются перепроверки. Государственная служба качества образования проверяет, происходит ли в них учебный процесс.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Укринформ.

Смотрите также В школах Украины стартуют весенние каникулы: где и сколько будут отдыхать ученики

Почему продолжаются проверки?

Министр отметил, что отдельный фокус внимания направили на частные школы. Проверяют, продолжается ли там учебный процесс и не является ли он фиктивным.

Возникает вопрос: учатся ли дети вообще, и если они учатся, то какие влияния, стандарты, какие ценности им там прививают,

– уточнил министр.

Также он прокомментировал ситуацию со школой УПЦ (МП) в Голосеево. Лисовой заявил, что именно родители "искали для себя такое предложение – и нашли его".

Это подпольная школа. Она потому и подпольная, чтобы на нее никто не имел влияния, то есть она пряталась от органов управления образованием,

– уточнил он.

Глава МОН также отметил, что важно, чтобы учителя обращали внимание на систематические пропуски учениками уроков. Даже онлайн. И добавил, что за посещение детьми занятий в школе ответственны родители.

В то же время Лисовой отметил, что в ситуации с подпольной школой МОН уже имеет все механизмы и требует очень жестко реагировать на такие проявления.

Интересно! Правительство Украины утвердило перечень опасных предметов и веществ, запрещенных в школах. Причем как на территории учебного заведения, так и в помещениях.

Что известно о подпольной школе в Киеве?