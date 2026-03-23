В части украинских школ продолжаются проверки: министр назвал причину
- Государственная служба качества образования проверяет частные школы в Украине, сосредотачиваясь на реальном проведении учебного процесса.
- Ранее в Киеве обнаружили подпольную школу при монастыре УПЦ МП, где обучение происходило по советской модели.
В частных школах в Украине продолжаются перепроверки. Государственная служба качества образования проверяет, происходит ли в них учебный процесс.
Об этом во время пресс-конференции сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Укринформ.
Почему продолжаются проверки?
Министр отметил, что отдельный фокус внимания направили на частные школы. Проверяют, продолжается ли там учебный процесс и не является ли он фиктивным.
Возникает вопрос: учатся ли дети вообще, и если они учатся, то какие влияния, стандарты, какие ценности им там прививают,
– уточнил министр.
Также он прокомментировал ситуацию со школой УПЦ (МП) в Голосеево. Лисовой заявил, что именно родители "искали для себя такое предложение – и нашли его".
Это подпольная школа. Она потому и подпольная, чтобы на нее никто не имел влияния, то есть она пряталась от органов управления образованием,
– уточнил он.
Глава МОН также отметил, что важно, чтобы учителя обращали внимание на систематические пропуски учениками уроков. Даже онлайн. И добавил, что за посещение детьми занятий в школе ответственны родители.
В то же время Лисовой отметил, что в ситуации с подпольной школой МОН уже имеет все механизмы и требует очень жестко реагировать на такие проявления.
Что известно о подпольной школе в Киеве?
- В Киеве в начале года разоблачили подпольную школу при монастыре УПЦ МП.
- Подпольная христианская школа под названием "Перспектива" функционировала при монастыре "Голосеевская пустынь" с февраля 2025 года.
- Там училось в то время более 60 детей – с 1 по 9 класс. Также работали 16 учителей.
- Обучение было построено по советской модели образования. Начальную школу сократили с четырех лет до трех, а обучение происходило на русском языке.
- МОН анонсировало проверку школ, ученики которых посещали подпольное заведение монастыря УПЦ МП, сообщал глава МОН Оксен Лисовой.