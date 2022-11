Украинских поэтов номинировали на американскую премию Pushcart – 2022: кто в списке

Американское издательство River Paw Press объявило номинантов на премию Pushcart в 2022 году. В этот список попали и украинцы.

Так, на сайте издательства сообщили, кто именно из украинцев претендует на получение награды. Их сразу несколько.

Читайте Объявили короткие списки Шевченковской премии – 2023: кто из лучших

Украинских поэтов номинировали на премию Pushcart – 2022

Среди номинантов – украинские поэтессы Элла Евтушенко со стихом BuchaMassacre и Людмила Херсонская со стихотворением "Война. День первый" в переводе Ольги Лившин. Также – поэт Олаф Клеменсен со стихотворением без названия и американская поэтесса украинского происхождения Джулия Кольчинская-Дасбах со стихотворением "Україно, рідна". Все произведения опубликованы в антологии "Соняшники: українські вірші про війну, спротив, надію та мир".

Также номинировали на получение премии американских поэтесс Кай Коггин (стихотворение Too Wide To Bridge) и Кэндис Луизу Дакин (стихотворение Oxygen: Parables of the Pandemic). Их произведения опубликованы в сборнике "Oxygen: Parables of the Pandemic" ("Оксиген: параболы пандемии").

Что известно о премии Pushcart Prize Премия Pushcart Prize: Best of the Small Presses series – почетный литературный проект Америки.

Она включает самые высокие знаки отличия от Американской академии искусств и литературы.

Премию для малых произведений предоставляют ежегодно с 1976 года.

К теме Книга года ВВС – 2022: какие издания попали в короткие списки премии

Короткие списки Шевченковской премии – 2023