Українських поетів номінували на американську премію Pushcart – 2022: хто у списку
Американське видавництво River Paw Press оголосило номінантів на премію Pushcart у 2022 році. До цього списку потрапили й українці.
Так, на сайті видавництва повідомили, хто саме з українців претендує на здобуття нагороди. Їх відразу кілька.
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Українських поетів номінували на премію Pushcart – 2022
Серед номінантів – українські поетки Елла Євтушенко з віршем BuchaMassacre та Людмила Херсонська з віршем "Війна. День перший" у перекладі Ольги Лівшин. Також – поет Олаф Клеменсен з віршем без назви та американська поетка українського походження Джулія Кольчинська-Дасбах з віршем "Україно, рідна". Усі твори опубліковані в антології "Соняшники: українські вірші про війну, спротив, надію та мир".
Також номінували на здобуття премії американських поеток Кай Коггін (вірш Too Wide To Bridge) та Кендіс Луїза Дакін (вірш Oxygen: Parables of the Pandemic). Їхні твори опубліковані у збірці "Oxygen: Parables of the Pandemic" ("Оксиген: параболи пандемії").
Що відомо про премію Pushcart Prize
- Премія Pushcart Prize: Best of the Small Presses series – почесний літературний проєкт Америки.
- Він включає найвищі відзнаки від Американської академії мистецтв і літератури.
- Премію для малих творів надають щорічно з 1976 року.
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Короткі списки Шевченківської премії – 2023
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив результати першого туру конкурсу серед цьогорічних номінантів на здобуття нагороди. Саме вони продовжують боротьбу за відзнаку у 2023 році.
Література
- Авербух Олександр Михайлович – книга поезій "Жидівський король";
- Дереш Любомир Андрійович – роман "Там, де вітер";
- Калитко Катерина Олександрівна – книга поезій "Орден мовчальниць";
- Лазарук Мирослав Ярославович – книга поезій "Тилинка й литаври";
- Стольников Владислав Феліксович – книга поезій "Ужинок серпневого надвечір'я";
- Таран Людмила Василівна – книга прози "Айвенко, або Чоловіки - це...";
- Чередник Артем Олександрович (Артем Чех) – роман "Хто ти такий?".
Літературознавство та мистецтвознавство
- Жадько Віктор Олексійович – книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля";
- Назаренко Михайло Йосипович – книга "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792 – 1883." У двох частинах;
- Тарнашинська Людмила Броніславівна – книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".
Публіцистика та журналістика
- Дубчак Ольга Петрівна – книги "Чути українською", "Бачити українською";
- Казарін Павло Володимирович – книга "Дикий Захід Східної Європи".
- Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка) – документальний серіал "Деокупація";
- Портніков Віталій Едуардович – Публіцистика 2017 – 2022 років;
- Чорна Світлана Феодосіївна – книга "Українська Церква і московські міфи".