Українських поетів номінували на американську премію Pushcart – 2022: хто у списку

Американське видавництво River Paw Press оголосило номінантів на премію Pushcart у 2022 році. До цього списку потрапили й українці.

Так, на сайті видавництва повідомили, хто саме з українців претендує на здобуття нагороди. Їх відразу кілька.

Українських поетів номінували на премію Pushcart – 2022

Серед номінантів – українські поетки Елла Євтушенко з віршем BuchaMassacre та Людмила Херсонська з віршем "Війна. День перший" у перекладі Ольги Лівшин. Також – поет Олаф Клеменсен з віршем без назви та американська поетка українського походження Джулія Кольчинська-Дасбах з віршем "Україно, рідна". Усі твори опубліковані в антології "Соняшники: українські вірші про війну, спротив, надію та мир".

Також номінували на здобуття премії американських поеток Кай Коггін (вірш Too Wide To Bridge) та Кендіс Луїза Дакін (вірш Oxygen: Parables of the Pandemic). Їхні твори опубліковані у збірці "Oxygen: Parables of the Pandemic" ("Оксиген: параболи пандемії").

Що відомо про премію Pushcart Prize Премія Pushcart Prize: Best of the Small Presses series – почесний літературний проєкт Америки.

Він включає найвищі відзнаки від Американської академії мистецтв і літератури.

Премію для малих творів надають щорічно з 1976 року.

