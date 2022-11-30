Перший тур конкурсу серед претендентів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року відбувся 28 листопада. Члени Комітету визначили твори, які перейшли до другого туру.

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Короткі списки Шевченківської премії – 2023

Отже, далі боротимуться за нагороду у 2023 році у своїх номінаціях такі мистецькі твори та їхні автори.

Література

Авербух Олександр Михайлович – книга поезій "Жидівський король";

Дереш Любомир Андрійович – роман "Там, де вітер";

Калитко Катерина Олександрівна – книга поезій "Орден мовчальниць";

Лазарук Мирослав Ярославович – книга поезій "Тилинка й литаври";

Стольников Владислав Феліксович – книга поезій "Ужинок серпневого надвечір'я";

Таран Людмила Василівна – книга прози "Айвенко, або Чоловіки - це...";

Чередник Артем Олександрович (Артем Чех) – роман "Хто ти такий?".

Літературознавство та мистецтвознавство

Жадько Віктор Олексійович – книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля";

Назаренко Михайло Йосипович – книга "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792 – 1883." У двох частинах;

Тарнашинська Людмила Броніславівна – книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Публіцистика та журналістика

Дубчак Ольга Петрівна – книги "Чути українською", "Бачити українською";

Казарін Павло Володимирович – книга "Дикий Захід Східної Європи".

Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка) – документальний серіал "Деокупація";

Портніков Віталій Едуардович – Публіцистика 2017 – 2022 років;

Чорна Світлана Феодосіївна – книга "Українська Церква і московські міфи".

Музичне мистецтво

Бурмака Марія Вікторівна (композиторка, виконавиця) – проєкт "Улюблені класики";

Компаніченко Тарас Вікторович, Охрімчук Сергій Михайлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Бережнюк Максим Павлович (виконавці) – гурт "Хорея Козацька" – аудіоальбом "Пісні Української революції";

Петриченко Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка) – музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ";

Тищенко Олександр Васильович (композитор), Курач Юрій Володимирович (диригент) – Концертна програма "Зацвіла в долині червона калина".

Візуальні мистецтва

Делієва Наталя Вікторівна (авторка), Костюк Валерій Вікторович (автор, громадянин Канади), Пода Таїсія Олександрівна (режисерка) – Мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка";

Кравець Віталій Іванович (художник) – серія робіт "Анатомія Безхребетних".

Кіномистецтво

Горбач Марина Юріївна (авторка сценарію і режисерка) – повнометражний ігровий фільм "Клондайк";

Жураківська Олеся Вікторівна (виконавиця головної ролі), Руденко Валентина Степанівна (авторка ідеї та сценарію), Ткаченко Тарас Анатолійович (режисер-постановник), Куц Тетяна Федорівна та Горенштейн Вікторія Марківна (продюсерки). – телевізійний серіал "МАМА".

Зінченко Олександр Миколайович (автор сценарію), Лисенко Сергій Анатолійович (режисер) – документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла";

Цілик Ірина Андріївна (режисерка) – фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Театральне мистецтво

Гнатковський Олексій Іванович (режисер) – комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;

Захоженко Дмитро Олегович (режисер), Хорошко Олексій Євгенович (сценограф),Антоняк Марія Володимирівна (художниця по костюмах),Цимбаліст Оксана Олександрівна, Сидорко Василь Васильович (актори) – вистава "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

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