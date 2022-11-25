Журі літературної премії "Книга року BBC" оголосило короткі списки номінантів. Їх обирали серед тих 38 фіналістів, які увійшли у довгі списки.
Читайте Книга року ВВС – 2022: які видання потрапили до списків літературної премії
Хто став фіналістом премії у 2022 році
У 2022 році фіналістами премії стали 15 видань у трьох номінаціях.
Номінація "Книга року ВВС – 2022":
Ірена Карпа "Тільки нікому про це не кажи";
Сергій Карюк "Ферія. 13 андалуських днів і ночей";
Марина Манченко "Гіркі апельсини";
Галина Петросаняк "Вілла Анемона";
Андрій Сем'янків "Танці з кістками. Медичний трилер".
Книга року ВВС – 2022: короткі списки / фото: ВВС
Номінація "Дитяча Книга року ВВС – 2022":
Андрій Бачинський "Примари Чорної діброви";
Катерина Єгорушкін "Мої вимушені канікули";
Інна Ковалишена "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні";
Грася Олійко "Сукня для Марусі";
Уляна Чуба "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом".
Номінація "Книга року ВВС – Есеїстика-2022":
Ярослав Грицак "Подолати минуле: Глобальна історія України";
Павло Казарін "Дикий Захід Східної Європи";
Андрій Любка "Щось зі мною не так";
Ірина Магдиш "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ – го століття";
Олена Шульга "Наші. Інженерна історія України".
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Книга року ВВС – 2022: короткі списки / фото: ВВС
Як відбирали книги
Відбирало книги журі конкурсу. Цього року до його складу увійшли:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія";
- Вадим Карп'як, телеведучий;
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР;
- Віталій Чепинога, блогер;
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.
Хто переміг у 2021 році
- Переможцем у номінації Книга року BBC – 2021 став Артем Чех з романом "Хто ти такий?".
- Премію у номінації "Книга року ВВС – Есеїстика – 2021" здобула книга "Про що писати?" Андрія Содомори.
- У номінації "Дитяча книга року BBC – 2021" перемогла книга "Союз радянських речей" Петра Яценка.
- Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року – 2021" здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії".
- У 2021 році до довгого списку потрапило 39 видань.