Журі літературної премії "Книга року BBC" оголосило короткі списки номінантів. Їх обирали серед тих 38 фіналістів, які увійшли у довгі списки.

Читайте Книга року ВВС – 2022: які видання потрапили до списків літературної премії

Хто став фіналістом премії у 2022 році

У 2022 році фіналістами премії стали 15 видань у трьох номінаціях.

Номінація "Книга року ВВС – 2022":

Ірена Карпа "Тільки нікому про це не кажи";

Сергій Карюк "Ферія. 13 андалуських днів і ночей";

Марина Манченко "Гіркі апельсини";

Галина Петросаняк "Вілла Анемона";

Андрій Сем'янків "Танці з кістками. Медичний трилер".



Книга року ВВС – 2022: короткі списки / фото: ВВС

Номінація "Дитяча Книга року ВВС – 2022":

Андрій Бачинський "Примари Чорної діброви";

Катерина Єгорушкін "Мої вимушені канікули";

Інна Ковалишена "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні";

Грася Олійко "Сукня для Марусі";

Уляна Чуба "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом".

Книга року ВВС – 2022: короткі списки / фото: ВВС

Номінація "Книга року ВВС – Есеїстика-2022":

Ярослав Грицак "Подолати минуле: Глобальна історія України";

Павло Казарін "Дикий Захід Східної Європи";

Андрій Любка "Щось зі мною не так";

Ірина Магдиш "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ – го століття";

Олена Шульга "Наші. Інженерна історія України".

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Книга року ВВС – 2022: короткі списки / фото: ВВС

Як відбирали книги

Відбирало книги журі конкурсу. Цього року до його складу увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія";

Вадим Карп'як, телеведучий;

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР;

Віталій Чепинога, блогер;

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Зверніть увагу! Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2022 року. Переможець у кожній номінації отримає премію – 1000 доларів.

Хто переміг у 2021 році