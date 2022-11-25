Жюри литературной премии "Книга года BBC" объявило краткие списки номинантов. Их выбирали среди 38 финалистов, которые вошли в длинные списки.

Читайте Книга года ВВС – 2022: какие издания попали в списки литературной премии

Кто стал финалистом премии в 2022 году

В 2022 году финалистами премии стали 15 изданий в трех номинациях.

Номинация "Книга года ВВС – 2022":

  • Ирэна Карпа "Только никому об этом не говори";

  • Сергей Карюк "Ферия. 13 андалусских дней и ночей";

  • Марина Манченко "Горькие апельсины";

  • Галина Петросаняк "Вилла Анемона";

  • Андрей Семенков "Танцы с костями. Медицинский триллер".


Книга года ВВС – 2022: краткие списки / фото: ВВС

Номинация "Детская Книга года ВВС – 2022":

  • Андрей Бачинский "Призраки Черной дубравы";

  • Екатерина Егорушкина "Мои вынужденные каникулы";

  • Инна Ковалишена "Крутая история Украины. От динозавров до сегодняшнего дня";

  • Грася Олейко "Платье для Маруси";

  • Ульяна Чуба "Мамочка-младенец, или ужасное чудо перед Рождеством".

Книга года ВВС – 2022: краткие списки / фото: ВВС

Номинация "Книга года ВВС – Эсеистика-2022":

  • Ярослав Грицак "Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины";

  • Павел Казарин "Дикий Запад Восточной Европы";

  • Андрей Любка "Что-то со мной не так";

  • Ирина Магдыш "Ар-нуво. Стили украинского искусства ХХ – го века";

  • Елена Шульга "Наши. Инженерная история Украины".

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Книга года ВВС – 2022: краткие списки / фото: ВВС

Как отбирали книги

Отбирало книги жюри конкурса. В этом году в его состав вошли:

  • Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия";
  • Вадим Карпьяк, телеведущий;
  • Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР;
  • Виталий Чепинога, блоггер;
  • Марта Шокало, главная редактор BBC News Украина.

Кто победил в 2021 году

  • Победителем в номинации Книга года BBC-2021 стал Артем Чех с романом "Кто ты такой?".
  • Премию в номинации "Книга года ВВС – Эсеистика – 2021" получила книга "О чем писать?" Андрея Содоморы.
  • В номинации "Детская книга года BBC - 2021" победила книга "Союз советских вещей" Петра Яценко.
  • Победу в конкурсе читательских рецензий "Читатель года - 2021" одержала Людмила Даниленко за рецензию на сборник рассказов Сергея Осоки "Три лины для Марии".
  • В 2021 году в длинный список попало 39 изданий.