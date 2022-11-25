Жюри литературной премии "Книга года BBC" объявило краткие списки номинантов. Их выбирали среди 38 финалистов, которые вошли в длинные списки.
Читайте Книга года ВВС – 2022: какие издания попали в списки литературной премии
Кто стал финалистом премии в 2022 году
В 2022 году финалистами премии стали 15 изданий в трех номинациях.
Номинация "Книга года ВВС – 2022":
Ирэна Карпа "Только никому об этом не говори";
Сергей Карюк "Ферия. 13 андалусских дней и ночей";
Марина Манченко "Горькие апельсины";
Галина Петросаняк "Вилла Анемона";
Андрей Семенков "Танцы с костями. Медицинский триллер".
Книга года ВВС – 2022: краткие списки / фото: ВВС
Номинация "Детская Книга года ВВС – 2022":
Андрей Бачинский "Призраки Черной дубравы";
Екатерина Егорушкина "Мои вынужденные каникулы";
Инна Ковалишена "Крутая история Украины. От динозавров до сегодняшнего дня";
Грася Олейко "Платье для Маруси";
Ульяна Чуба "Мамочка-младенец, или ужасное чудо перед Рождеством".
Номинация "Книга года ВВС – Эсеистика-2022":
Ярослав Грицак "Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины";
Павел Казарин "Дикий Запад Восточной Европы";
Андрей Любка "Что-то со мной не так";
Ирина Магдыш "Ар-нуво. Стили украинского искусства ХХ – го века";
Елена Шульга "Наши. Инженерная история Украины".
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Книга года ВВС – 2022: краткие списки / фото: ВВС
Как отбирали книги
Отбирало книги жюри конкурса. В этом году в его состав вошли:
- Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия";
- Вадим Карпьяк, телеведущий;
- Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР;
- Виталий Чепинога, блоггер;
- Марта Шокало, главная редактор BBC News Украина.
Кто победил в 2021 году
- Победителем в номинации Книга года BBC-2021 стал Артем Чех с романом "Кто ты такой?".
- Премию в номинации "Книга года ВВС – Эсеистика – 2021" получила книга "О чем писать?" Андрея Содоморы.
- В номинации "Детская книга года BBC - 2021" победила книга "Союз советских вещей" Петра Яценко.
- Победу в конкурсе читательских рецензий "Читатель года - 2021" одержала Людмила Даниленко за рецензию на сборник рассказов Сергея Осоки "Три лины для Марии".
- В 2021 году в длинный список попало 39 изданий.