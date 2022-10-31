Победитель премии Книга года – 2022 получит немалое вознаграждение. Украинское жюри будет выбирать издание в трех категориях.

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Какие издания попали в номинацию Книга года – 2022

В список этого года попали 38 изданий в трех категориях:

"Книга года";

"Эсеистика";

"Детская Книга года".

В номинацию "Книга года ВВС – 2022" попали 14 изданий:

Анна Бугаева. "Все будет Париж!" (Золотоноша: Издательство "Раины");

Руслан Горовой. "Именитель". (Киев: "ТаТыШо!", "Февраль дело");

Сергей Демчук. "Остров Джа". (Киев: "Темпора");

Наталья Долгопол. "Найти страну амазонок". (Харьков: "Виват")

Ирэна Карпа. "Только никому об этом не говори". (Киев: "Книголав");

Сергей Карюк. "Ферия. 13 андалусских дней и ночей". (Киев: "Гамазин");

Богдан Коломийчук. "300 миль к востоку". (Львов: "Издательство Старого Льва");

Кристина Коцира. "Яблоки Евы". (Харьков: "Клуб семейного досуга");

Ярослав Литвин. "Не мой дом. (Харьков: ИД "Фабула");

Марина Манченко. "Горькие апельсины". (Киев: "Темпора");

Анна Морозова. "Четвертый помощник святого Христофора". (Киев: "Саммит-книга");

Галина Петросаняк. "Вилла Анемона". (Черновцы: "Книги – XXI");

Андрей Семенков. "Танцы с костями. Медицинский триллер". (Киев: "Вихола")

Александр Терещенко. "Жизнь после 16:30. Семь лет спустя". (Киев: "ДИПА").

В номинацию "Детская Книга года ВВС – 2022" вошли 13 изданий:

Владимир Аренев. "Копилка историй". (Львов: "Издательство Старого Льва");

Андрей Бачинский. "Призраки Черной дубравы". (Львов: "Издательство Старого Льва");

Екатерина Егорушкина. "Мои вынужденные каникулы". (Харьков: "Виват");

Дмитрий Журавель. "Никому ни слова, или Как разлюбить абрикосы". (Харьков: "АССА");

Соня Зеленая. "Микробам не читать! Книга о вакцинах". (Киев: Yakaboo Publishing);

Инна Ковалишена. "Крутая история Украины. От динозавров до сегодняшнего дня". (Киев: "Моя книжная полка");

Василий Карпьюк. "Олекса Довбуш. Легво Аридника". (Брустуров: "Дискурсус");

Валентина Кириллова. "Лошади и портрет моего дяди". (Киев: "Моя книжная полка");

Грася Олейко. "Платье для Маруси". (Киев: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");

Светлана Ройз. "Ключие силы". (Львов: Издательство Старого Льва);

Наталья Смирнова. "Крым Керима". (Киев: "Портал");

Ульяна Чуба. "Мамочка-младенец, или ужасное чудо перед Рождеством". (Киев: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");

Нина Ягоджинская. "Квест: найди "Энеиду". (Киев: "Наш формат").

В длинный список в категории года "ВВС-Эсеистика – 2022" вошли 11 изданий:

Иван Вербицкий. "Приключения популярнейшей игры". (Киев: "Темпора");

Рустам Гаджиев. "Лингвистика на карте мира". (Киев: "Вихола");

Ярослав Грицак. "Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины". (Киев: "Портал");

Павел Казарин. "Дикий Запад Восточной Европы". (Харьков: "Виват");

Ольга Кари. "Крестик, или очень кровавая книга". (Киев: Creative Women Publishing);

Андрей Любка. "Что-то со мной не так". (Черновцы: "Меридиан Черновиц");

Ирина Магдыш. "Ар-нуво. Стили украинского искусства ХХ века". (Киев: Портал);

Марта Мольфар, Андрей Достлев. "Украинцы XYZ: привычки, вкусы, быт". (Киев: "Мастер книг");

Ирина Славинская. "Почти взрослая. Книга для девушек и о девушках". (Харьков: "Виват");

Иван Черненко. "Смех в конце тоннеля". (Киев: "Вихола");

Елена Шульга. Наши. "Инженерная история Украины". (Киев: "Моя книжная полка");

А жюри кто?

В состав жюри, которое будет выбирать книги из категорий, вошли:

Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия";

Вадим Карпьяк, телеведущий;

Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР;

Виталий Чепинога, блоггер;

Марта Шокало, главная редактор BBC News Украина.

Финал конкурса пройдет в декабре 2022 года. Победители в каждой номинации получат премию – 1000 фунтов.

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