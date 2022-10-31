Победитель премии Книга года – 2022 получит немалое вознаграждение. Украинское жюри будет выбирать издание в трех категориях.
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Какие издания попали в номинацию Книга года – 2022
В список этого года попали 38 изданий в трех категориях:
- "Книга года";
- "Эсеистика";
- "Детская Книга года".
В номинацию "Книга года ВВС – 2022" попали 14 изданий:
- Анна Бугаева. "Все будет Париж!" (Золотоноша: Издательство "Раины");
- Руслан Горовой. "Именитель". (Киев: "ТаТыШо!", "Февраль дело");
- Сергей Демчук. "Остров Джа". (Киев: "Темпора");
- Наталья Долгопол. "Найти страну амазонок". (Харьков: "Виват")
- Ирэна Карпа. "Только никому об этом не говори". (Киев: "Книголав");
- Сергей Карюк. "Ферия. 13 андалусских дней и ночей". (Киев: "Гамазин");
- Богдан Коломийчук. "300 миль к востоку". (Львов: "Издательство Старого Льва");
- Кристина Коцира. "Яблоки Евы". (Харьков: "Клуб семейного досуга");
- Ярослав Литвин. "Не мой дом. (Харьков: ИД "Фабула");
- Марина Манченко. "Горькие апельсины". (Киев: "Темпора");
- Анна Морозова. "Четвертый помощник святого Христофора". (Киев: "Саммит-книга");
- Галина Петросаняк. "Вилла Анемона". (Черновцы: "Книги – XXI");
- Андрей Семенков. "Танцы с костями. Медицинский триллер". (Киев: "Вихола")
- Александр Терещенко. "Жизнь после 16:30. Семь лет спустя". (Киев: "ДИПА").
В номинацию "Детская Книга года ВВС – 2022" вошли 13 изданий:
- Владимир Аренев. "Копилка историй". (Львов: "Издательство Старого Льва");
- Андрей Бачинский. "Призраки Черной дубравы". (Львов: "Издательство Старого Льва");
- Екатерина Егорушкина. "Мои вынужденные каникулы". (Харьков: "Виват");
- Дмитрий Журавель. "Никому ни слова, или Как разлюбить абрикосы". (Харьков: "АССА");
- Соня Зеленая. "Микробам не читать! Книга о вакцинах". (Киев: Yakaboo Publishing);
- Инна Ковалишена. "Крутая история Украины. От динозавров до сегодняшнего дня". (Киев: "Моя книжная полка");
- Василий Карпьюк. "Олекса Довбуш. Легво Аридника". (Брустуров: "Дискурсус");
- Валентина Кириллова. "Лошади и портрет моего дяди". (Киев: "Моя книжная полка");
- Грася Олейко. "Платье для Маруси". (Киев: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
- Светлана Ройз. "Ключие силы". (Львов: Издательство Старого Льва);
- Наталья Смирнова. "Крым Керима". (Киев: "Портал");
- Ульяна Чуба. "Мамочка-младенец, или ужасное чудо перед Рождеством". (Киев: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
- Нина Ягоджинская. "Квест: найди "Энеиду". (Киев: "Наш формат").
В длинный список в категории года "ВВС-Эсеистика – 2022" вошли 11 изданий:
- Иван Вербицкий. "Приключения популярнейшей игры". (Киев: "Темпора");
- Рустам Гаджиев. "Лингвистика на карте мира". (Киев: "Вихола");
- Ярослав Грицак. "Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины". (Киев: "Портал");
- Павел Казарин. "Дикий Запад Восточной Европы". (Харьков: "Виват");
- Ольга Кари. "Крестик, или очень кровавая книга". (Киев: Creative Women Publishing);
- Андрей Любка. "Что-то со мной не так". (Черновцы: "Меридиан Черновиц");
- Ирина Магдыш. "Ар-нуво. Стили украинского искусства ХХ века". (Киев: Портал);
- Марта Мольфар, Андрей Достлев. "Украинцы XYZ: привычки, вкусы, быт". (Киев: "Мастер книг");
- Ирина Славинская. "Почти взрослая. Книга для девушек и о девушках". (Харьков: "Виват");
- Иван Черненко. "Смех в конце тоннеля". (Киев: "Вихола");
- Елена Шульга. Наши. "Инженерная история Украины". (Киев: "Моя книжная полка");
А жюри кто?
В состав жюри, которое будет выбирать книги из категорий, вошли:
- Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия";
- Вадим Карпьяк, телеведущий;
- Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР;
- Виталий Чепинога, блоггер;
- Марта Шокало, главная редактор BBC News Украина.
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Кто победил в 2021 году
- Победителем в номинации Книга года BBC-2021 стал Артем Чех с романом "Кто ты такой?".
- Премию в номинации "Книга года ВВС – Эсеистика – 2021" получила книга "О чем писать?" Андрея Содоморы.
- В номинации "Детская книга года BBC - 2021" победила книга "Союз советских вещей" Петра Яценко.
- Победу в конкурсе читательских рецензий "Читатель года - 2021" одержала Людмила Даниленко за рецензию на сборник рассказов Сергея Осоки "Три лины для Марии".
- В 2021 году в длинный список попало 39 изданий.