Нагороди вручать митцям у сферах літератури, мистецтвознавства, музичного і візуального мистецтв, кіно і театру. Хто потрапив до списку, читайте у матеріалі.

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Назвали імена номінантів Шевченківської премії – 2023

Номінанти на Шевченківську премію з літератури:

  • "Жидівський король" Олександра Авербуха;
  • "Країна в смартфоні" Олександра Герасименка;
  • "Там, де вітер" Любка Дереша;
  • "Орден мовчальниць" Катерини Калитко;
  • "Сорочка Геракла" Василя Клічака;
  • "Тилинка й литаври" Мирослава Лазарука;
  • "Пишаюсь, що я – Українець, або Лелеки своїм гніздам не зраджують" Сергія Мартинюка;
  • "Матерія" Василя Мойсишина;
  • "Нехай святиться ім'я Твоє…" Валерія М'ятовича;
  • "Нескорений народ" та "Сонцемить" Володимира Олійника;
  • "Далеке марево часу, або Останній рубіж отамана Шалого" та "Дві зустрічі, дві долі" Миколи Павленка;
  • "Сотенний Лис" Святослава Праска;
  • "Таврований", "Зачистка" Миколи Ремньова;
  • "Тетраедр" Ольги Слоньовської;
  • "Ужинок серпневого надвечір'я" Владислава Стольникова;
  • "Айвенко, або Чоловіки – це…" Людмили Таран;
  • "Перед обрієм", "Світе мій білий" Віктора Тімченка (Тимченка);
  • "Хто ти такий?" Артема Чередника (Артема Чеха);
  • "Озноб" Анатолія Шкуліпи.
Шевченківська премія - 2023 - номінанти
Шевченківська премія – 2023: назвали імена номінантів / Суспільне

У номінації "Літературознавство та мистецтвознавство":

  • "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля" Віктора Жадька;
  • "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" Михайла Назаренка;
  • "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти" Людмили Тарнашинської.

У номінації "Публіцистика, журналістика" на перемогу претендують не тільки книги, а й документальний серіал:

  • Книга у 2 томах "Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України" (2 томи) Станіслава Аржевітіна
  • публіцистичний мультимедіа-проєкт "ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦОПЕРАЦІЯ "ЕНЕЇДА" Валерія Бебика, Анастасії Устюжаніної та Віталія Судді;
  • книги "Чути українською", "Бачити українською" Ольги Дубчак;
  • книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна;
  • документальний серіал "Деокупація" Богдана Логвиненка, Миколи Носка та Карини Пілюгіної;
  • книга "Відсіч" Олександра Михайлюти;
  • публіцистика 2017-2022 років Віталія Портнікова;
  • книга "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу" Олега Романчука;
  • книга "Українська Церква і московські міфи" Світлани Чорної.
Шевченківська премія - 2023 - номінанти
Шевченківська премія – 2023: назвали імена номінантів / Суспільне

На відзнаку у номінації "Візуальні мистецтва" претендують:

  • мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка" Наталі Делієвої, Валерія Костюка, Таїсії Пода;
  • серія робіт "Анатомія Безхребетних" Віталія Кравця.

У номінації "Музичне мистецтво":

  • Проєкт "Улюблені класики" Марії Бурмаки;
  • аудіоальбом "Пісні Української революції" Тараса Компанійченка, Сергія Охрімчука, Северина Данилейка, Ярослава Криська, Максима Бережнюка;
  • музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ" Євгена Петриченка, Богдана Пліша, Ольги Кононенко;
  • концертна програма "Зацвіла в долині червона калина" Олександра Тищенка і Юрія Курача;
  • хорові твори "Молитва до Богородиці", "І мертвим, і живим…", "Світає, край неба палає", "Синам України", "Любіть Україну"; кантата "На крилах вічності" Богдана Шиптура.

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У номінації "Кіномистецтво":

  • Фільм "Клондайк" Марини Горбач;
  • телевізійний серіал "МАМА" – Олеся Жураківська (виконавиця головної ролі), Валентина Руденко (авторка ідеї та сценарію), Тарас Ткаченко (режисер-постановник), Тетяна Куц та Вікторія Горенштейн (продюсерки);
  • документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" Олександра Зінченка та Сергія Лисенка;
  • фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик.

У номінації "Театральне мистецтво":

  • режисер Олексій Гнатковський з комедією Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
  • виставу "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки (режисер Дмитро Захоженко, сценограф Олексій Хорошко, художниця по костюмах Марія Антоняк, актори/-ки Оксана Цимбаліст і Василь Сидорко).

Що таке Національна премія України імені Тараса Шевченка

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році.

Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Шевченківську премію отримували письменниця та художниця Емма Андієвська, композитор і диригент Григорій Верьовка, письменник та громадський діяч Левко Лук'яненко, художник Павло Маков, режисерка Кіра Муратова та інші видатні українські діячі й діячки.

Лауреати Шевченківської премії 2022

  • Режисерка Катерина Горностай – за повнометражний ігровий фільм "Стоп-Земля" (номінація "Кіномистецтво").
  • Літературознавець Григорій Грабович (Джордж Грабович, громадянин США) – за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм" (номінація "Літературознавство та мистецтвознавство").
  • Письменниця Тамара Дуда – за роман "Доця" (номінація "Література").
  • Художник Микита Кадан – за персональну виставку "Камінь б'є камінь" (номінація "Візуальне мистецтво").
  • Письменник Рябчук Микола – за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї" (номінація "Журналістика, публіцистика").
  • Художник Тіберій Сільваші – за інсталяцію "Крила" (номінація "Візуальне мистецтво").
  • Режисерка-постановниця Тамара Трунова, авторка п'єси Наталя Ворожбит, художник-сценограф Юрій Ларіонов, актори Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра (номінація "Театральне мистецтво").