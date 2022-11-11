Нагороди вручать митцям у сферах літератури, мистецтвознавства, музичного і візуального мистецтв, кіно і театру. Хто потрапив до списку, читайте у матеріалі.
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Назвали імена номінантів Шевченківської премії – 2023
Номінанти на Шевченківську премію з літератури:
- "Жидівський король" Олександра Авербуха;
- "Країна в смартфоні" Олександра Герасименка;
- "Там, де вітер" Любка Дереша;
- "Орден мовчальниць" Катерини Калитко;
- "Сорочка Геракла" Василя Клічака;
- "Тилинка й литаври" Мирослава Лазарука;
- "Пишаюсь, що я – Українець, або Лелеки своїм гніздам не зраджують" Сергія Мартинюка;
- "Матерія" Василя Мойсишина;
- "Нехай святиться ім'я Твоє…" Валерія М'ятовича;
- "Нескорений народ" та "Сонцемить" Володимира Олійника;
- "Далеке марево часу, або Останній рубіж отамана Шалого" та "Дві зустрічі, дві долі" Миколи Павленка;
- "Сотенний Лис" Святослава Праска;
- "Таврований", "Зачистка" Миколи Ремньова;
- "Тетраедр" Ольги Слоньовської;
- "Ужинок серпневого надвечір'я" Владислава Стольникова;
- "Айвенко, або Чоловіки – це…" Людмили Таран;
- "Перед обрієм", "Світе мій білий" Віктора Тімченка (Тимченка);
- "Хто ти такий?" Артема Чередника (Артема Чеха);
- "Озноб" Анатолія Шкуліпи.
Шевченківська премія – 2023: назвали імена номінантів / Суспільне
У номінації "Літературознавство та мистецтвознавство":
- "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля" Віктора Жадька;
- "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" Михайла Назаренка;
- "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти" Людмили Тарнашинської.
У номінації "Публіцистика, журналістика" на перемогу претендують не тільки книги, а й документальний серіал:
- Книга у 2 томах "Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України" (2 томи) Станіслава Аржевітіна
- публіцистичний мультимедіа-проєкт "ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦОПЕРАЦІЯ "ЕНЕЇДА" Валерія Бебика, Анастасії Устюжаніної та Віталія Судді;
- книги "Чути українською", "Бачити українською" Ольги Дубчак;
- книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна;
- документальний серіал "Деокупація" Богдана Логвиненка, Миколи Носка та Карини Пілюгіної;
- книга "Відсіч" Олександра Михайлюти;
- публіцистика 2017-2022 років Віталія Портнікова;
- книга "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу" Олега Романчука;
- книга "Українська Церква і московські міфи" Світлани Чорної.
Шевченківська премія – 2023: назвали імена номінантів / Суспільне
На відзнаку у номінації "Візуальні мистецтва" претендують:
- мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка" Наталі Делієвої, Валерія Костюка, Таїсії Пода;
- серія робіт "Анатомія Безхребетних" Віталія Кравця.
У номінації "Музичне мистецтво":
- Проєкт "Улюблені класики" Марії Бурмаки;
- аудіоальбом "Пісні Української революції" Тараса Компанійченка, Сергія Охрімчука, Северина Данилейка, Ярослава Криська, Максима Бережнюка;
- музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ" Євгена Петриченка, Богдана Пліша, Ольги Кононенко;
- концертна програма "Зацвіла в долині червона калина" Олександра Тищенка і Юрія Курача;
- хорові твори "Молитва до Богородиці", "І мертвим, і живим…", "Світає, край неба палає", "Синам України", "Любіть Україну"; кантата "На крилах вічності" Богдана Шиптура.
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У номінації "Кіномистецтво":
- Фільм "Клондайк" Марини Горбач;
- телевізійний серіал "МАМА" – Олеся Жураківська (виконавиця головної ролі), Валентина Руденко (авторка ідеї та сценарію), Тарас Ткаченко (режисер-постановник), Тетяна Куц та Вікторія Горенштейн (продюсерки);
- документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" Олександра Зінченка та Сергія Лисенка;
- фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик.
У номінації "Театральне мистецтво":
- режисер Олексій Гнатковський з комедією Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
- виставу "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки (режисер Дмитро Захоженко, сценограф Олексій Хорошко, художниця по костюмах Марія Антоняк, актори/-ки Оксана Цимбаліст і Василь Сидорко).
Що таке Національна премія України імені Тараса Шевченка
Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році.
Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.
Шевченківську премію отримували письменниця та художниця Емма Андієвська, композитор і диригент Григорій Верьовка, письменник та громадський діяч Левко Лук'яненко, художник Павло Маков, режисерка Кіра Муратова та інші видатні українські діячі й діячки.
Лауреати Шевченківської премії – 2022
- Режисерка Катерина Горностай – за повнометражний ігровий фільм "Стоп-Земля" (номінація "Кіномистецтво").
- Літературознавець Григорій Грабович (Джордж Грабович, громадянин США) – за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм" (номінація "Літературознавство та мистецтвознавство").
- Письменниця Тамара Дуда – за роман "Доця" (номінація "Література").
- Художник Микита Кадан – за персональну виставку "Камінь б'є камінь" (номінація "Візуальне мистецтво").
- Письменник Рябчук Микола – за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї" (номінація "Журналістика, публіцистика").
- Художник Тіберій Сільваші – за інсталяцію "Крила" (номінація "Візуальне мистецтво").
- Режисерка-постановниця Тамара Трунова, авторка п'єси Наталя Ворожбит, художник-сценограф Юрій Ларіонов, актори Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра (номінація "Театральне мистецтво").