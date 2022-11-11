Нагороди вручать митцям у сферах літератури, мистецтвознавства, музичного і візуального мистецтв, кіно і театру. Хто потрапив до списку, читайте у матеріалі.

Важливо В Україні провели радіодиктант – 2022: відео та правильний текст

Назвали імена номінантів Шевченківської премії – 2023

Номінанти на Шевченківську премію з літератури:

"Жидівський король" Олександра Авербуха;

"Країна в смартфоні" Олександра Герасименка;

"Там, де вітер" Любка Дереша;

"Орден мовчальниць" Катерини Калитко;

"Сорочка Геракла" Василя Клічака;

"Тилинка й литаври" Мирослава Лазарука;

"Пишаюсь, що я – Українець, або Лелеки своїм гніздам не зраджують" Сергія Мартинюка;

"Матерія" Василя Мойсишина;

"Нехай святиться ім'я Твоє…" Валерія М'ятовича;

"Нескорений народ" та "Сонцемить" Володимира Олійника;

"Далеке марево часу, або Останній рубіж отамана Шалого" та "Дві зустрічі, дві долі" Миколи Павленка;

"Сотенний Лис" Святослава Праска;

"Таврований", "Зачистка" Миколи Ремньова;

"Тетраедр" Ольги Слоньовської;

"Ужинок серпневого надвечір'я" Владислава Стольникова;

"Айвенко, або Чоловіки – це…" Людмили Таран;

"Перед обрієм", "Світе мій білий" Віктора Тімченка (Тимченка);

"Хто ти такий?" Артема Чередника (Артема Чеха);

"Озноб" Анатолія Шкуліпи.



Шевченківська премія – 2023: назвали імена номінантів / Суспільне Шевченківська премія – 2023: назвали імена номінантів / Суспільне

У номінації "Літературознавство та мистецтвознавство":

"Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля" Віктора Жадька;

"Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" Михайла Назаренка;

"Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти" Людмили Тарнашинської.

У номінації "Публіцистика, журналістика" на перемогу претендують не тільки книги, а й документальний серіал:

Книга у 2 томах "Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України" (2 томи) Станіслава Аржевітіна

публіцистичний мультимедіа-проєкт "ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦОПЕРАЦІЯ "ЕНЕЇДА" Валерія Бебика, Анастасії Устюжаніної та Віталія Судді;

книги "Чути українською", "Бачити українською" Ольги Дубчак;

книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна;

документальний серіал "Деокупація" Богдана Логвиненка, Миколи Носка та Карини Пілюгіної;

книга "Відсіч" Олександра Михайлюти;

публіцистика 2017-2022 років Віталія Портнікова;

книга "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу" Олега Романчука;

книга "Українська Церква і московські міфи" Світлани Чорної.



Шевченківська премія – 2023: назвали імена номінантів / Суспільне Шевченківська премія – 2023: назвали імена номінантів / Суспільне

На відзнаку у номінації "Візуальні мистецтва" претендують:

мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка" Наталі Делієвої, Валерія Костюка, Таїсії Пода;

серія робіт "Анатомія Безхребетних" Віталія Кравця.

У номінації "Музичне мистецтво":

Проєкт "Улюблені класики" Марії Бурмаки;

аудіоальбом "Пісні Української революції" Тараса Компанійченка, Сергія Охрімчука, Северина Данилейка, Ярослава Криська, Максима Бережнюка;

музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ" Євгена Петриченка, Богдана Пліша, Ольги Кононенко;

концертна програма "Зацвіла в долині червона калина" Олександра Тищенка і Юрія Курача;

хорові твори "Молитва до Богородиці", "І мертвим, і живим…", "Світає, край неба палає", "Синам України", "Любіть Україну"; кантата "На крилах вічності" Богдана Шиптура.

Читайте Від мучениці – до зброї і символу: як Росія віками нищила українську мову

У номінації "Кіномистецтво":

Фільм "Клондайк" Марини Горбач;

телевізійний серіал "МАМА" – Олеся Жураківська (виконавиця головної ролі), Валентина Руденко (авторка ідеї та сценарію), Тарас Ткаченко (режисер-постановник), Тетяна Куц та Вікторія Горенштейн (продюсерки);

документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" Олександра Зінченка та Сергія Лисенка;

фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик.

У номінації "Театральне мистецтво":

режисер Олексій Гнатковський з комедією Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

виставу "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки (режисер Дмитро Захоженко, сценограф Олексій Хорошко, художниця по костюмах Марія Антоняк, актори/-ки Оксана Цимбаліст і Василь Сидорко).

Що таке Національна премія України імені Тараса Шевченка Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Шевченківську премію отримували письменниця та художниця Емма Андієвська, композитор і диригент Григорій Верьовка, письменник та громадський діяч Левко Лук'яненко, художник Павло Маков, режисерка Кіра Муратова та інші видатні українські діячі й діячки.

Лауреати Шевченківської премії – 2022