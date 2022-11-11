Награды вручат творцам в области литературы, искусствоведения, музыкального и визуального искусств, кино и театра. Кто попал в список читайте в материале.

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Назвали имена номинантов Шевченковской премии – 2023

Номинанты на Шевченковскую премию по литературе:

  • "Жидовский король" Александра Авербуха;
  • "Страна в смартфоне" Александра Герасименко;
  • "Там, где ветер" Любка Дереша;
  • "Орден молчальниц" Екатерины Калитко;
  • "Рубашка Геракла" Василия Кличака;
  • "Тилинка и литавры" Мирослава Лазарука;
  • "Горд, что я — Украинец, или Аисты своим гнездам не изменяют" Сергея Мартынюка;
  • "Материя" Василия Мойсишина;
  • "Пусть святится имя Твое…" Валерия Мятовича;
  • "Непокоренный народ" и "Солнцемит" Владимира Олейника;
  • "Дальнее марево времени, или Последний рубеж атамана Шалого" и "Две встречи, две судьбы" Николая Павленко;
  • "Сотенный Лис" Святослава Утюга;
  • "Клейменный", "Зачистка" Николая Ремнева;
  • "Тетраэдр" Ольги Слоневской;
  • "Ужин августовского вечера" Владислава Стольникова;
  • "Айвенко, или Мужчины – это…" Людмилы Таран;
  • "Перед горизонтом", "Мир мой белый" Виктора Тимченко (Тимченко);
  • "Кто ты такой?" Артема Чередника (Артема Чеха);
  • "Озноб" Анатолия Шкулипы.

Шевченковская премия – 2023: назвали имена номинантов / Суспільне

В номинации "Литературоведение и искусствоведение":

  • "Если бы Бог дал мне прильнуть к университету", "У всякого своя судьба" Виктора Жадька;
  • "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" Михаила Назаренко;
  • "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты" Людмилы Тарнашинской.

В номинации "Публицистика, журналистика" на победу претендуют не только книги, но и документальный сериал:

  • Книга в 2 томах "Закарпатская Украина: искоренение Карпатской Украины" (2 тома) Станислава Аржевитина
  • публицистический мультимедиа-проект "ИВАН КОТЛЯРЕВСКИЙ: УКРАИНСКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ЭНЕИДА" Валерия Бебика, Анастасии Устюжаниной и Виталия Судьи;
  • книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском" Ольги Дубчак;
  • книга "Дикий Запад Восточной Европы" Павла Казарина;
  • документальный сериал "Деокупация" Богдана Логвиненко, Николая Носка и Карины Пилюгиной;
  • книга "Отпор" Александра Михайлюты;
  • публицистика 2017-2022 годов Виталия Портникова;
  • книга "Не бойся. Не изменяй. Не молчи. Публицистики военного времени" Олега Романчука;
  • книга "Украинская Церковь и московские мифы" Светланы Черной.

Шевченковская премия – 2023: назвали имена номинантов / Суспільне

Претенденты в номинации "Визуальные искусства":

  • мультимедийная выставка "Имерсивный мир Тараса Шевченко" Наталии Делиевой, Валерия Костюка, Таисии Пода;
  • серия работ "Анатомия Беспозвоночных" Виталия Кравца.

В номинации "Музыкальное искусство":

  • Проект "Любимые классики" Марии Бурмаки;
  • аудиоальбом "Песни Украинской революции" Тараса Компанийченко, Сергея Охримчука, Северина Данилейко, Ярослава Крысько, Максима Бережнюка;
  • музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБЬЮТ" Евгения Петриченко, Богдана Плиша, Ольги Кононенко;
  • концертная программа "Зацвела в долине красная калина" Александра Тищенко и Юрия Курача;
  • хоровые произведения "Молитва к Богородице", "И мертвым, и живым…", "Светает, край неба пылает", "Сынам Украины", "Любите Украину"; кантата "На крыльях вечности" Богдана Шиптура.

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В номинации "Киноискусство":

  • Фильм "Клондайк" Марины Горбач;
  • телевизионный сериал "МАМА" – Олеся Жураковская (исполнительница главной роли), Валентина Руденко (авторка идеи и сценария), Тарас Ткаченко (режиссер-постановщик), Татьяна Куц и Виктория Горенштейн (продюсер);
  • документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла" Александра Зинченко и Сергея Лысенко;
  • фильм "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик.

В номинации "Театральное искусство":

  • режиссер Алексей Гнатковский с комедией Уильяма Шекспира "12 ночь, или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко
  • спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера Мюллера Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки (режиссер Дмитрий Захоженко, сценограф Алексей Хорошко, художница по костюмам Мария Антоняк, актеры Оксана Цимбалист и Василий Сидор.

Что такое Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко или Шевченковская премия – государственная награда Украины, основанная в 1961 году.

Вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Шевченковскую премию получали писательница и художница Эмма Андиевская, композитор и дирижер Григорий Веревка, писатель и общественный деятель Левко Лукьяненко, художник Павел Маков, режиссер Кира Муратова и другие выдающиеся украинские деятели и деятели.

Лауреаты Шевченковской премии 2022

  • Режиссер Екатерина Горностай – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля" (номинация "Киноискусство").
  • Литературовед Григорий Грабович (Джордж Грабович, гражданин США) – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм" (номинация "Литературоведение и искусствоведение").
  • Писательница Тамара Дуда – за роман "Доця" (номинация "Література").
  • Художник Никита Кадан – за персональную выставку "Камень бьет камень" (номинация "Визуальное искусство").
  • Писатель Рябчук Николай – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе" (номинация "Журналистика, публицистика").
  • Художник Тиберий Сильваши – за инсталляцию "Крылья" (номинация "Визуальное искусство").
  • Режиссер-постановщица Тамара Трунова, автор пьесы Наталья Ворожбит, художник-сценограф Юрий Ларионов, актеры Андрей Исаенко и Валерия Ходос – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (номинация "Театральное искусство").