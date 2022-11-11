Награды вручат творцам в области литературы, искусствоведения, музыкального и визуального искусств, кино и театра. Кто попал в список читайте в материале.

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Назвали имена номинантов Шевченковской премии – 2023

Номинанты на Шевченковскую премию по литературе:

"Жидовский король" Александра Авербуха;

"Страна в смартфоне" Александра Герасименко;

"Там, где ветер" Любка Дереша;

"Орден молчальниц" Екатерины Калитко;

"Рубашка Геракла" Василия Кличака;

"Тилинка и литавры" Мирослава Лазарука;

"Горд, что я — Украинец, или Аисты своим гнездам не изменяют" Сергея Мартынюка;

"Материя" Василия Мойсишина;

"Пусть святится имя Твое…" Валерия Мятовича;

"Непокоренный народ" и "Солнцемит" Владимира Олейника;

"Дальнее марево времени, или Последний рубеж атамана Шалого" и "Две встречи, две судьбы" Николая Павленко;

"Сотенный Лис" Святослава Утюга;

"Клейменный", "Зачистка" Николая Ремнева;

"Тетраэдр" Ольги Слоневской;

"Ужин августовского вечера" Владислава Стольникова;

"Айвенко, или Мужчины – это…" Людмилы Таран;

"Перед горизонтом", "Мир мой белый" Виктора Тимченко (Тимченко);

"Кто ты такой?" Артема Чередника (Артема Чеха);

"Озноб" Анатолия Шкулипы.



Шевченковская премия – 2023: назвали имена номинантов / Суспільне

В номинации "Литературоведение и искусствоведение":

"Если бы Бог дал мне прильнуть к университету", "У всякого своя судьба" Виктора Жадька;

"Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" Михаила Назаренко;

"Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты" Людмилы Тарнашинской.

В номинации "Публицистика, журналистика" на победу претендуют не только книги, но и документальный сериал:

Книга в 2 томах "Закарпатская Украина: искоренение Карпатской Украины" (2 тома) Станислава Аржевитина

публицистический мультимедиа-проект "ИВАН КОТЛЯРЕВСКИЙ: УКРАИНСКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ЭНЕИДА" Валерия Бебика, Анастасии Устюжаниной и Виталия Судьи;

книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском" Ольги Дубчак;

книга "Дикий Запад Восточной Европы" Павла Казарина;

документальный сериал "Деокупация" Богдана Логвиненко, Николая Носка и Карины Пилюгиной;

книга "Отпор" Александра Михайлюты;

публицистика 2017-2022 годов Виталия Портникова;

книга "Не бойся. Не изменяй. Не молчи. Публицистики военного времени" Олега Романчука;

книга "Украинская Церковь и московские мифы" Светланы Черной.



Шевченковская премия – 2023: назвали имена номинантов / Суспільне

Претенденты в номинации "Визуальные искусства":

мультимедийная выставка "Имерсивный мир Тараса Шевченко" Наталии Делиевой, Валерия Костюка, Таисии Пода;

серия работ "Анатомия Беспозвоночных" Виталия Кравца.

В номинации "Музыкальное искусство":

Проект "Любимые классики" Марии Бурмаки;

аудиоальбом "Песни Украинской революции" Тараса Компанийченко, Сергея Охримчука, Северина Данилейко, Ярослава Крысько, Максима Бережнюка;

музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБЬЮТ" Евгения Петриченко, Богдана Плиша, Ольги Кононенко;

концертная программа "Зацвела в долине красная калина" Александра Тищенко и Юрия Курача;

хоровые произведения "Молитва к Богородице", "И мертвым, и живым…", "Светает, край неба пылает", "Сынам Украины", "Любите Украину"; кантата "На крыльях вечности" Богдана Шиптура.

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В номинации "Киноискусство":

Фильм "Клондайк" Марины Горбач;

телевизионный сериал "МАМА" – Олеся Жураковская (исполнительница главной роли), Валентина Руденко (авторка идеи и сценария), Тарас Ткаченко (режиссер-постановщик), Татьяна Куц и Виктория Горенштейн (продюсер);

документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла" Александра Зинченко и Сергея Лысенко;

фильм "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик.

В номинации "Театральное искусство":

режиссер Алексей Гнатковский с комедией Уильяма Шекспира "12 ночь, или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко

спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера Мюллера Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки (режиссер Дмитрий Захоженко, сценограф Алексей Хорошко, художница по костюмам Мария Антоняк, актеры Оксана Цимбалист и Василий Сидор.

Что такое Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко или Шевченковская премия – государственная награда Украины, основанная в 1961 году. Вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Шевченковскую премию получали писательница и художница Эмма Андиевская, композитор и дирижер Григорий Веревка, писатель и общественный деятель Левко Лукьяненко, художник Павел Маков, режиссер Кира Муратова и другие выдающиеся украинские деятели и деятели.

Лауреаты Шевченковской премии – 2022