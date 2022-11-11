Награды вручат творцам в области литературы, искусствоведения, музыкального и визуального искусств, кино и театра. Кто попал в список читайте в материале.
Важно В Украине провели радиодиктант – 2022: видео и правильный текст
Назвали имена номинантов Шевченковской премии – 2023
Номинанты на Шевченковскую премию по литературе:
- "Жидовский король" Александра Авербуха;
- "Страна в смартфоне" Александра Герасименко;
- "Там, где ветер" Любка Дереша;
- "Орден молчальниц" Екатерины Калитко;
- "Рубашка Геракла" Василия Кличака;
- "Тилинка и литавры" Мирослава Лазарука;
- "Горд, что я — Украинец, или Аисты своим гнездам не изменяют" Сергея Мартынюка;
- "Материя" Василия Мойсишина;
- "Пусть святится имя Твое…" Валерия Мятовича;
- "Непокоренный народ" и "Солнцемит" Владимира Олейника;
- "Дальнее марево времени, или Последний рубеж атамана Шалого" и "Две встречи, две судьбы" Николая Павленко;
- "Сотенный Лис" Святослава Утюга;
- "Клейменный", "Зачистка" Николая Ремнева;
- "Тетраэдр" Ольги Слоневской;
- "Ужин августовского вечера" Владислава Стольникова;
- "Айвенко, или Мужчины – это…" Людмилы Таран;
- "Перед горизонтом", "Мир мой белый" Виктора Тимченко (Тимченко);
- "Кто ты такой?" Артема Чередника (Артема Чеха);
- "Озноб" Анатолия Шкулипы.
Шевченковская премия – 2023: назвали имена номинантов / Суспільне
В номинации "Литературоведение и искусствоведение":
- "Если бы Бог дал мне прильнуть к университету", "У всякого своя судьба" Виктора Жадька;
- "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" Михаила Назаренко;
- "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты" Людмилы Тарнашинской.
В номинации "Публицистика, журналистика" на победу претендуют не только книги, но и документальный сериал:
- Книга в 2 томах "Закарпатская Украина: искоренение Карпатской Украины" (2 тома) Станислава Аржевитина
- публицистический мультимедиа-проект "ИВАН КОТЛЯРЕВСКИЙ: УКРАИНСКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ЭНЕИДА" Валерия Бебика, Анастасии Устюжаниной и Виталия Судьи;
- книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском" Ольги Дубчак;
- книга "Дикий Запад Восточной Европы" Павла Казарина;
- документальный сериал "Деокупация" Богдана Логвиненко, Николая Носка и Карины Пилюгиной;
- книга "Отпор" Александра Михайлюты;
- публицистика 2017-2022 годов Виталия Портникова;
- книга "Не бойся. Не изменяй. Не молчи. Публицистики военного времени" Олега Романчука;
- книга "Украинская Церковь и московские мифы" Светланы Черной.
Шевченковская премия – 2023: назвали имена номинантов / Суспільне
Претенденты в номинации "Визуальные искусства":
- мультимедийная выставка "Имерсивный мир Тараса Шевченко" Наталии Делиевой, Валерия Костюка, Таисии Пода;
- серия работ "Анатомия Беспозвоночных" Виталия Кравца.
В номинации "Музыкальное искусство":
- Проект "Любимые классики" Марии Бурмаки;
- аудиоальбом "Песни Украинской революции" Тараса Компанийченко, Сергея Охримчука, Северина Данилейко, Ярослава Крысько, Максима Бережнюка;
- музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБЬЮТ" Евгения Петриченко, Богдана Плиша, Ольги Кононенко;
- концертная программа "Зацвела в долине красная калина" Александра Тищенко и Юрия Курача;
- хоровые произведения "Молитва к Богородице", "И мертвым, и живым…", "Светает, край неба пылает", "Сынам Украины", "Любите Украину"; кантата "На крыльях вечности" Богдана Шиптура.
Читайте От мученицы – к оружию и символу: как Россия веками уничтожала украинский язык
В номинации "Киноискусство":
- Фильм "Клондайк" Марины Горбач;
- телевизионный сериал "МАМА" – Олеся Жураковская (исполнительница главной роли), Валентина Руденко (авторка идеи и сценария), Тарас Ткаченко (режиссер-постановщик), Татьяна Куц и Виктория Горенштейн (продюсер);
- документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла" Александра Зинченко и Сергея Лысенко;
- фильм "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик.
В номинации "Театральное искусство":
- режиссер Алексей Гнатковский с комедией Уильяма Шекспира "12 ночь, или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко
- спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера Мюллера Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки (режиссер Дмитрий Захоженко, сценограф Алексей Хорошко, художница по костюмам Мария Антоняк, актеры Оксана Цимбалист и Василий Сидор.
Что такое Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко или Шевченковская премия – государственная награда Украины, основанная в 1961 году.
Вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства.
Шевченковскую премию получали писательница и художница Эмма Андиевская, композитор и дирижер Григорий Веревка, писатель и общественный деятель Левко Лукьяненко, художник Павел Маков, режиссер Кира Муратова и другие выдающиеся украинские деятели и деятели.
Лауреаты Шевченковской премии – 2022
- Режиссер Екатерина Горностай – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля" (номинация "Киноискусство").
- Литературовед Григорий Грабович (Джордж Грабович, гражданин США) – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм" (номинация "Литературоведение и искусствоведение").
- Писательница Тамара Дуда – за роман "Доця" (номинация "Література").
- Художник Никита Кадан – за персональную выставку "Камень бьет камень" (номинация "Визуальное искусство").
- Писатель Рябчук Николай – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе" (номинация "Журналистика, публицистика").
- Художник Тиберий Сильваши – за инсталляцию "Крылья" (номинация "Визуальное искусство").
- Режиссер-постановщица Тамара Трунова, автор пьесы Наталья Ворожбит, художник-сценограф Юрий Ларионов, актеры Андрей Исаенко и Валерия Ходос – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (номинация "Театральное искусство").