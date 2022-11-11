Странное слово, новое правописание, загадочные тире: каковы были главные сложности радиодиктанта – 2022

9 ноября, в День украинской письменности и языка, украинские писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Автором текста стала украинская писательница и режиссер Ирина Целик. Читала его народная артистка Герой Украины Ада Роговцева.

Языковед Лариса Масенко, которая была консультанткой и методисткой радиодиктанта – 2022, в прямом эфире Украинского радио проанализировала сложные моменты и типичные ошибки текста "Твой дом". Сложен ли он и об основных сложностях и возможных главных ошибках текста, читайте в материале 24 канала .

Важно В Украине провели радиодиктант – 2022: видео и правильный текст

Сложен ли был радиодиктант – 2022

Масенко акцентировала: главное – это единение украинцев при написании текста, а не проверка его на ошибки.

Языковед при этом уточнила, что текст радиодиктанта этого года был средней тяжести для написания. Лексика была несложной, а вот пунктуация – наоборот.

"Странное" слово "креденс"

Профессор Киево-Могилянки и доктор филологических наук - Лариса Масенко - также рассказала о не всем известное слово из диктанта - "креденс".

Креденс – шкаф для посуды, сервант. Это слово возвращается в наш лексикон. И такие позитивы радиодиктанта есть. Ведь действительно – некоторые забытые слова актуализируют писатели и возвращают к употреблению сегодня,

– сообщила Масенко.

Интонационные тире

Что интересно, в тексте о доме было много тире. Профессор рассказала, легко ли было их узнать.

Многое зависит от чтеца. Есть понятие интонационного тире. Их часто ставят там, где можно ставить запятые. Думаю, с этими тире будет много ошибок,

– подчеркнула Масенко.

Да, интонационные тире были в таком предложении текста радиодиктанта – 2022:

Нахмуренный, пошрамованный, с заклеенными крест-накрест стеклами, твой дом, беззащитный во время великой беды, теперь вовсю пытается быть крепостью: где-то в его внутренностях – в темном, неуютном подвале – часто прячутся от обстрелов люди и домашние звери.

Врач филологических наук уточнила: здесь, вместо тире, могла быть запятая. Все-таки здесь есть акцент, поэтому должно быть тире. Также она обратила внимание на двоеточие в этом предложении и объяснила ее правописание. По словам Масенко, это предложение является сложносочиненным, вторая часть которого является уточнением. Оно собственно было одним из самых сложных во всем тексте.

Также языковед акцентировала на предложении, где было интонационное тире с запятой.

Но главное это место силы и памяти рода. Из него черпали силы твои предшественники, перемолотые жерновами темных времен – войнами, репрессиями, борьбой с двуглавой гидрой.

Масенко уточнила: в этом предложении есть причастное обращение, поэтому после слова "времен" нужна запятая. Тире после него также необходимо, потому что в предложении имеем уточнение и перечень. При этом тире является интонационным.

Также украинцы, живущие во время полномасштабной войны с Россией, прекрасно поняли значение словосочетания "двухголовая гидра".

Читайте Украинцы установили рекорд при написании радиодиктанта – 2022

Восклицательные знаки

В тексте о доме можно встретить и два восклицательных знака. Масенко подчеркнула: восклицательный знак передает эмоцию. По ее словам, эти знаки в тексте – 2022 не удивительны, ведь одной из особенностей публикаций Ирины Целик является эмоциональность. Вот где были восклицательные знаки:

Или, может, наоборот – бодрое благоухание краски, лака, новизны; как же долго, почти пол жизни мечталось о собственном доме!

Я точно знаю, он выстоит, выкарабкается, дождется твоего взволнованного возгласа: "Я дома!".

При этом профессор уточнила, что фразу "Я дома" можно воспринимать также обобщенно. В этом случае она будет означать "Я в Украине".

Проверка знаний нового правописания

: Автор текста радиодиктанта – 2022 – Ирина Целик – также некоторое время из-за полномасштабной войны была в эвакуации с сыном. А сейчас продолжает ждать мужа – писателя Артема Чеха – с фронта.

Кто в этом году писал радиодиктант, мог заметить, что текст содержал проверку знаний нового правописания.

Масенко уточнила, где находились слова, которые нужно было писать именно по новому правописному стилю.

пол жизни – нужно писать отдельно;

– нужно писать отдельно; вполголоса – надо писать вместе.

Также языковед обратила внимание на слово "неуютный" . Его нужно писать вместе. По словам Масенко, все потому, что в этом случае в предложении нет противопоставления и это слово является в известной степени синонимом.

Масенко раскрыла секрет

Да, самой сложной в тексте радиодиктанта в этом году оказалась пунктуация. Лариса Масенко добавила, что пунктуация в украинском языке в целом сложна. Также раскрыла секрет:

В свое время в Украине хотели упростить определенные правила правописания. Возможно, речь шла именно об интонационном тире. Но предложение не поддержали. Однако, думаю, достаточно грамотные люди, которые поставили эти интонационные тире в тексте. Да и никогда не бывает много победителей,

– добавила профессор Киево-Могилянки.

Откуда у украинцев традиция писать радиодиктант вместе

Масенко также рассказала, что опыт написания радиодиктанта украинцы переняли у поляков. А у них, по ее словам, очень сложные для этого тексты.

При этом языковед добавила, что знает о случаях, когда украинки за границей плакали, когда писали этот текст радиодиктанту. Однако Масенко все же уверена, что "это наш первый и последний радиодиктант, который пишем в бомбоубежищах".

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022