В этом году знатоки и любители украинского языка снова будут писать Всеукраинский радиодиктант национального единства. Он состоится в понедельник, 27 октября.

Проведение национального флешмоба запланировали на День украинской письменности и языка. Об этом информирует 24 Канал.

Когда и где состоится Радиодиктант – 2025? Всеукраинский радиодиктант национального единства будут транслировать в прямом эфире на всех платформах Суспильного Вещания: телевидении, радио и диджитали. Посмотреть эфир можно будет на всех континентах планеты. Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Координатор события и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько акцентировала, что в этом году рекордное количество людей и компаний обратились к Суспильному по информации о дате и условиях написания диктанта. Они намерены писать корпоративно. Кто автор и чтец текста Радиодиктанта в этом году?

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова. Читать будет текст актриса Наталья Сумская.

Евгения Кузнецова – украинская писательница, автор художественных романов "Спросите Миечку", "Лестница" и "Овцы целые". Также в ее активе – нонфикшн о языковой реальности в СССР "Язык-меч. Как говорила Советская империя", артбук об украинских кулинарных привычках "Готовим в печали" и мальопис "История украинского борща". Роман "Лестница" стал книгой года BBC в 2023 году и вошел в короткий список литературной премии Центральной Европы Angelus в 2025 году.

Наталья Сумская – украинская актриса театра и кино, народная артистка, телеведущая. Сыграла в знаковых театральных постановках произведений украинской и мировой классики: "Энеида", "Кайдашева семья", "Пигмалион", "Грек Зорба", "Царь Эдип" и др. Имеет награды театральной премии "Киевская пектораль", кинопремии "Золотой юла" и Шевченковскую премию.

Интересно! Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу, как украинцам подготовиться к написанию Радиодиктанта.

Что говорит автор о тексте и подготовке?

Автор нынешнего текста Радиодиктанта в этом году – писательница Евгения Кузнецова – рассказала 24 Каналу, что получила приглашение написать его уже несколько недель назад, поэтому было время подумать над идеей.

Это без преувеличения большая честь и возможность заговорить к значительно более широкой аудитории, чем мои читатели. Для специального события надо специальный текст. Текст еще не финализирован,

– уточнила она.

При этом тему пока не раскрывает. И признается, что ей не озвучивали какие-то особые требования относительно того, каким должен быть текст. Только относительно объема. Остальное – на усмотрение автора.

Кузнецова также призналась, что хотя в этом году не будет писать диктант, но точно будет слушать. При этом советует участникам флешмоба не бояться ошибаться.

Это диктант не для оценки, а для коллективного опыта,

– акцентирует она.

Писательница также вспомнила свое особое воспоминание, связанное с Радиодиктантом.

Когда-то я сделала только одну ошибку. Во время остальных попыток – больше,

– говорит писательница.

Также добавляет, что с чтецом ее текста – Натальей Сумской – только виделась на съемках проморолика для диктанта, но вполне доверяет ее интонированию текста.

Когда и где слушать Радиодиктант?

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00 часов.

Его будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали: