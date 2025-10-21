Смотрите также Установила рекорд: что известно о победительнице Радиодиктанта – 2024 Кристине Гоянюк

Когда и где состоится Радиодиктант – 2025?

Всеукраинский радиодиктант национального единства будут транслировать в прямом эфире на всех платформах Суспильного Вещания: телевидении, радио и диджитали. Посмотреть эфир можно будет на всех континентах планеты.

Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели.

Координатор события и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько акцентировала, что в этом году рекордное количество людей и компаний обратились к Суспильному по информации о дате и условиях написания диктанта. Они намерены писать корпоративно.

Кто автор и чтец текста Радиодиктанта в этом году?