Коли і де відбудеться Радіодиктант – 2025?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення: телебаченні, радіо та диджиталі. Переглянути ефір можна буде на всіх континентах планети. 

Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі. 

Координаторка події та виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько акцентувала, що цьогоріч рекордна кількість людей та компаній звернулись до Суспільного щодо інформації про дату та умови написання диктанту. Вони мають намір писати корпоративно. 

Хто автор та читець тексту Радіодиктанту цьогоріч?