27 октября украинцы по всему миру будут писать Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году национальный флешмоб состоится в День украинской письменности и языка.

24 Канал пообщался с учительницей украинского языка и литературы Ириной Яцишин и задал несколько вопросов, чтобы помочь землякам подготовиться к написанию Радиодиктанта.

Какие самые распространенные ошибки при написании диктанта?

Самыми распространенными ошибками являются те, на которые обращаем внимание в школе, начиная с первого класса. Это спутывание безударных звуков е/и, написания собственных названий, сложных слов вместе или с дефисом, слов с апострофом.

Очень часто случаются ошибки в словах, написание которых отличается от их произношения. Например, произносим "смійецця", "бородьба", а пишем "сміється", "боротьба". Здесь легко проверить правописание, подбирая однокоренные слова, в которых сомнительный звук произносим четко: "сміяТися", "бороТися",

– отмечает педагог.

Если говорить о пунктуации (знаки препинания), то сложными могут быть случаи, когда совпадают два знака препинания или же надо выделить какую-то часть предложения с двух сторон.

Не забывайте также о прямой речи или цитате, которые записываем в кавычках,

– напоминает учительница.

Какие правила стоит обязательно повторить перед Радиодиктантом?

Прежде всего стоит помнить, что у нас уже действует новое правописание и написание некоторых слов может отличаться от того, к которому мы привыкли. Это касается правописания пів в значении "половина" отдельно от следующего слова. Упростили правила об иноязычных частицах вроде екс-, віце-, міні-, веб- – их пишем вместе со следующим словом.

Чтобы вспомнить некоторые орфограммы, не обязательно заучивать правила, можно обратиться к мнемоническим фразам. Например, "МаВПа БуФеР" – об употреблении апострофа, "КаФе ПТаХ" о написании приставки с-.

В какие интонационные ловушки чаще всего попадают те, кто пишет диктант?

Как не перепутать, когда ставить тире, а когда – двоеточие?

Чтобы правильно поставить все знаки препинания, надо внимательно слушать того, кто читает диктант. Некоторые люди имеют чутье языка и легко справляются с пунктограммами. Но большинство все-таки должно ориентироваться на интонацию чтеца и, конечно же, знать хотя бы самые главные правила.

На месте тире – длинная пауза, содержание частей предложения резко противопоставляется или свидетельствует о быстрой смене событий. Двоеточие же пишем, когда дальше что-то конкретизируется, объясняется,

– рассказывает педагог.

Однако даже если вы не помните, что такое вставное слово, однородные члены предложения или сложное предложение с различными видами связи, – не расстраивайтесь. Еще есть время улучшить собственные правописные навыки, тренируясь писать онлайн-диктанты.

Есть какие-то "подводные камни" с написанием числительных или дат?

Если дату записывать числом, проблем не будет (шутит, – 24 Канал).

Когда записываем числительное, то должны учитывать его строение. В сложных числительных типа шістнадцять, шістдесят, шістсот пишем внутри все согласные, которые есть в простом числительном – шість, но без мягкого знака. В конце числительных мягкий знак тоже не пишется,

– уточняет Яцишин.

Главное при написании Радиодиктанту национального единства – помнить, что нас много, мы вместе и мы уже победители, потому что не боимся вызовов, уверены в своих знаниях и умениях, бережем и развиваем родной язык.

