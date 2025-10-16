27 жовтня українці по всьому світові писатимуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цьогоріч національний флешмоб відбудеться у День української писемності та мови.

24 Канал поспілкувався із вчителькою української мови та літератури Іриною Яцишин та поставив кілька питань, аби допомогти краянам підготуватись до написання Радіодиктанту.

Які найпоширеніші помилки під час написання диктанту?

Найпоширенішими помилками є ті, на які звертаємо увагу в школі, починаючи з першого класу. Це сплутування ненаголошених звуків е/и, написання власних назв, складних слів разом або з дефісом, слів з апострофом.

Дуже часто трапляються помилки у словах, написання яких відрізняється від їхньої вимови. Наприклад, вимовляємо "смійецця", "бородьба", а пишемо "сміється", "боротьба". Тут легко перевірити правопис, добираючи спільнокореневі слова, у яких сумнівний звук вимовляємо чітко: "сміяТися", "бороТися",

– наголошує освітянка.

Якщо говорити про пунктуацію (розділові знаки), то складними можуть бути випадки, коли збігаються два розділові знаки або ж треба виділити якусь частину речення з двох сторін.

Не забувайте також про пряму мову чи цитату, які записуємо в лапках,

– нагадує вчителька.

Які правила варто обов'язково повторити перед Радіодиктантом?

Насамперед варто пам'ятати, що у нас вже діє новий правопис і написання деяких слів може відрізнятися від того, до якого ми звикли. Це стосується правопису пів у значенні "половина" окремо від наступного слова. Спростили правила про іншомовні часточки на зразок екс-, віце-, міні-, веб- – їх пишемо разом із наступним словом.

Щоби пригадати деякі орфограми, не обов'язково заучувати правила, можна звернутися до мнемонічних фраз. Наприклад, "МаВПа БуФеР" – про вживання апострофа, "КаФе ПТаХ" про написання префікса с-.

В які інтонаційні пастки найчастіше потрапляють ті, хто пише диктант?

Як не переплутати, коли ставити тире, а коли – двокрапку?

Щоб правильно поставити всі розділові знаки, треба уважно слухати того, хто читає диктант. Деякі люди мають чуття мови і легко дають раду пунктограмам. Але більшість все-таки мусить орієнтуватися на інтонацію читця і, звісно ж, знати хоча б найголовніші правила.

На місці тире – довга пауза, зміст частин речення різко протиставляється або свідчить про швидку зміну подій. Двокрапку ж пишемо, коли далі щось конкретизується, пояснюється,

– розповідає педагогиня.

Однак навіть якщо ви не пам'ятаєте, що таке вставне слово, однорідні члени речення чи складне речення з різними видами зв'язку, – не засмучуйтеся. Ще є час покращити власні правописні навички, тренуючись писати онлайн-диктанти.

Є якісь "підводні камені" з написанням числівників або дат?

Якщо дату записувати числом, проблем не буде (жартує, – 24 Канал).

Коли записуємо числівник, то маємо зважати на його будову. У складних числівниках типу шістнадцять, шістдесят, шістсот пишемо всередині всі приголосні, які є у простому числівнику – шість, але без м'якого знака. У кінці числівників м'який знак теж не пишеться,

– уточнює Яцишин.

Головне під час написання Радіодиктанту національної єдності – пам'ятати, що нас багато, ми разом і ми вже переможці, бо не боїмося викликів, впевнені у своїх знаннях і вміннях, бережемо й розвиваємо рідну мову.

Що відомо про Радіодиктант-2025?