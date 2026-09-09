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Учеба Образование в Украине В Украине утвердили график проведения школьных олимпиад
9 сентября, 14:11
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В Украине утвердили график проведения школьных олимпиад

Мария Волошин

В Украине утвердили перечень предметов, по которым проводятся ежегодные олимпиады. Также был согласован соответствующий график.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Когда будут проходить олимпиады

Школьные олимпиады будут проводиться в рамках трех этапов с соблюдением мер безопасности, связанных с введением правового режима военного положения в Украине.

Первый этап (на уровне территориальных общин, районов областей, районов города Киева) пройдет с 1 октября по 10 ноября 2026 года.

Второй этап (областной) продлится с 1 декабря 2026 года по 26 января 2027 года.

Третий, общенациональный, этап пройдет с 15 марта по 10 мая 2027 года.

Ответственным за разработку заданий II и III этапов, а также за организацию и координацию Всеукраинских ученических олимпиад назначен Национальный центр "Малая академия наук Украины".

Что изменится для НУШ

  • Правительство Украины определило следующие шаги реформы Новой украинской школы до 2029 года.
  • Среди основных направлений – полноценный переход к профильной старшей школе, внедрение системы карьерного консультирования, обновление подходов к созданию учебников, поддержка педагогов и оценка учащихся.
  • Одним из главных направлений обновленного плана стало полноценное внедрение профильного среднего образования.