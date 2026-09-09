Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Когда будут проходить олимпиады
Школьные олимпиады будут проводиться в рамках трех этапов с соблюдением мер безопасности, связанных с введением правового режима военного положения в Украине.
Первый этап (на уровне территориальных общин, районов областей, районов города Киева) пройдет с 1 октября по 10 ноября 2026 года.
Второй этап (областной) продлится с 1 декабря 2026 года по 26 января 2027 года.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Третий, общенациональный, этап пройдет с 15 марта по 10 мая 2027 года.
Ответственным за разработку заданий II и III этапов, а также за организацию и координацию Всеукраинских ученических олимпиад назначен Национальный центр "Малая академия наук Украины".
Что изменится для НУШ
- Правительство Украины определило следующие шаги реформы Новой украинской школы до 2029 года.
- Среди основных направлений – полноценный переход к профильной старшей школе, внедрение системы карьерного консультирования, обновление подходов к созданию учебников, поддержка педагогов и оценка учащихся.
- Одним из главных направлений обновленного плана стало полноценное внедрение профильного среднего образования.