Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Коли будуть олімпіади

Учнівські олімпіади проводитимуть у межах трьох етапів з дотриманням щодо забезпечення заходів безпеки, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні.

Перший етап (на рівні територіальних громад, районів областей, районів міста Києва) відбудеться з 1 жовтня по 10 листопада 2026 року.

Другий етап (обласний) триватиме з 1 грудня 2026 року до 26 січня 2027 року.

Третій, загальнонаціональний, етап відбудеться з 15 березня до 10 травня 2027 року.

За розроблення завдань II, III етапів, організацію та координацію Всеукраїнських учнівських олімпіад відповідальним призначили Національний центр «Мала академія наук України».

Що зміниться для НУШ