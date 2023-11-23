Воспитателям детских садов в Украине намерены сократить рабочее время. Они будут работать 30 часов в неделю.

Об этом говорится в законопроекте о реформе дошкольного образования. Его сейчас готовят к рассмотрению во втором чтении в парламенте.

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Воспитателям садиков сократят рабочее время

Согласно документу, воспитатели будут иметь сокращенную продолжительность рабочего времени. В 30 часов в неделю при этом должны вместить учебную, воспитательную, методическую, организационную работу и другую педагогическую деятельность.

Руководители и воспитатели-методисты садиков также будут иметь сокращенную продолжительность рабочего времени. Они будут работать 36 часов в неделю в пределах одной тарифной ставки.

Воспитатели при этом будут получать ежегодный основной оплачиваемый отпуск на 56 дней. Помощники воспитателей будут отдыхать 28 дней.

Помощникам воспитателей специальных садиков, инклюзивных, специальных групп других садиков будут предоставлять еще ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда на 7 дней.

В течение рабочего дня педагогам в садиках будут предоставлять перерыв для отдыха и питания на не менее 45 минут.

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