МОН назвало лицеи, которые будут пилотировать реформу старшей школы с 1 сентября

С 2027 года в нашем государстве полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики с этого времени будут получать школьное образование уже 12 лет.

Комиссия при МОН Украины уже отобрала первые 79 лицеев, которые будут пилотировать реформу старшей школы с 1 сентября 2026 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что известно об отборе?

В перечень вошли лицеи из 23 областей Украины и Киева. Среди них есть учебные заведения различной проектной мощности, очные и дистанционные, из городской и сельской местности, с различными профилями, а также заведение с языком обучения национальных меньшинств, отметили в ведомстве.

С перечнем этих учебных заведений можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы стать пилотными, лицеи подавали заявки, собрали согласия родителей учеников на участие в пилотировании и были отобраны комиссией при МОН.

Сколько лицеев будут пилотировать реформу?

Всего в пилотировании примут участие 150 лицеев. Ученики здесь смогут выбирать образовательную траекторию и учиться по новым программам для обязательных и выборочных предметов и курсов. Также в лицеях появятся карьерные образовательные советники. Они будут помогать ученикам и ученицам выбирать профиль, определяться с выборочными предметами и курсами, планами на будущее и сформировать план для достижения профессиональных целей.

Каждое заведение получит финансирование в пределах субвенции НУШ на оснащение учебных кабинетов и лабораторий.

К слову, с 1 сентября 2025 года начался первый этап пилотирования Профильной – реформы старшей школы. 30 лицеев из 19 областей внедряют модель выбора учениками профилей и предметов. С 1 сентября 2026 года начнется второй этап пилотирования.

Что известно о реформе старшей профильной школы?