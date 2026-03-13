"Год жизни тратят в школе": в высшем образовании произойдут серьезные изменения

До 2029 года в вузах Украины введут трехлетний бакалавриат. Нововведение будет касаться учеников Новой украинской школы, которые будут учиться уже 12 классов.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко во время брифинга, информирует УП.

Какие изменения произойдут?

Трофименко рассказал, что ученики будут учиться на один год дольше в старшей школе и на один год меньше в вузе.

Должны объяснить поступающим, почему они еще год своей жизни тратят в школе, а не идут по обычной схеме,

– заявил он.

И добавил, что провели опрос потенциальных абитуриентов 2029 года и определили самые популярные вузы среди учеников. С 14 ЗВО уже обсудили введение трехлетнего бакалавриата.

Заместитель Лисового также рассказал, что ученики НУШ в старших классах будут получать образование в профильной школе с глубокой академической подготовкой. Им МОН может предложить высшее образование по профильной специальности.

Де-факто они в школе прошли программу первого курса. Они готовы к большему погружению в специальность,

– считает он.

Также чиновник заявил, что это хорошая реакция системы высшего образования на потребность экономики. При этом нововведение даст возможность рассматривать программы двойных дипломов со странами Европы, где бакалавриат длится три года, а магистратура – два.

Но сначала МОН оценит эффективность трехлетнего бакалавриата. Поэтому введут эксперимент в отдельных вузах.

Как изменится образовательная модель в Украине?