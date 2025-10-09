Студенты, ветераны, дуальное образование: какие изменения планирует МОН в высшем образовании
- В МОН озвучили приоритеты в высшем образовании в Украине.
- Говорится о поддержке студентов, развитие дуального образования, усиление университетского управления и образовательные программы для ветеранов и тому подобное.
Недавно назначенный заместитель министра образования и науки Николай Трофименко назвал приоритеты развития системы высшего образования в Украине. Среди основного – поддержка студентов, развитие дуального образования, усиление университетского управления, программы для ветеранов и т.д.
Об этом он рассказал во время брифинга по результатам пребывания в должности первые четыре недели, информирует 24 Канал. Чиновник заявил, что эти направления формируют на основе поручений президента.
Какие направления в высшем образовании являются ключевыми?
- Поддержка студентов
Первым приоритетом чиновник назвал государственную поддержку студентов. В проекте бюджета на 2026 год предусмотрели повышение академических стипендий и расширение грантовых программ.
- Дуальное образование и подготовка кадров
Второе направление – развитие дуального образования, то есть сочетание обучения и практической работы. Вузы уже имеют необходимую нормативную базу для ее внедрения, а в Украине есть успешные примеры сотрудничества между университетами и работодателями.
Мы видим в этом реальную связь с экономикой и подготовкой работников, которые необходимы для восстановления страны,
– уточнил он.
Среди основных специальностей для восстановления государства замминистра назвал инженерию, энергетику, ІТ, кибербезопасность, логистику, строительство, аграрно-пищевые технологии, медицину и гуманитарные направления.
- Сильные университеты как точки развития
Трофименко также акцентировал на роли сильных ЗВО как центров развития общин. Сотрудничество между вузами и местными властями может решать социальные проблемы.
Если в городе не хватает учителей физики, можно объединить усилия города, региона и университета – профинансировать лабораторию, предоставить стипендии, и студент пойдет работать,
– считает он.
Чиновник уточнил, что в рамках программы Всемирного банка каждое объединение вузов финансируют на сумму 1,5 миллиона долларов.
- Лидерство, автономия и наблюдательные советы
Еще одно направление – развитие самоуправления и лидерства в вузах. Для этого в Украине действует программа подготовки академических менеджеров, которую поддерживают Всемирный банк и Британский совет. Трофименко анонсировал выпуск тысячи академических менеджеров.
Также вспомнил об эксперименте с наблюдательными советами, который уже реализуют в трех ЗВО Украины. По словам заместителя Лисового, такая форма управления – только по желанию университетов; она может стать инструментом обновления управленческих команд.
- Высшее образование для ветеранов
Отдельным направлением станет образование для ветеранов, которые вернутся после победы. Они будут нуждаться в переквалификации и новых возможностях для развития.
Это форма борьбы со стрессами, с ПТСР, способ удержать ментальное здоровье. Наши университеты должны быть готовы к этому,
– заявил он.
Университеты при этом должны в дальнейшем разрабатывать специальные ветеранские образовательные траектории и краткосрочные курсы, в частности по развитию предпринимательских навыков.
- Кампусы нового поколения
Последним из приоритетов чиновник назвал создание современных университетских кампусов, которые будут способствовать удержанию молодежи в Украине.
Мы говорим о 10 кампусах – потенциальных, исследовательских, прогромадских, с другими смыслами и эмоциями,
– объяснил Трофименко.
В качестве примера успешной трансформации он назвал Луцкий национальный технический университет, который за 4 года превратился в современный европейский кампус и увеличил количество студентов втрое.
