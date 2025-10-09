Нещодавно призначений заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко назвав пріоритети розвитку системи вищої освіти в Україні. Серед основого – підтримка студентів, розвиток дуальної освіти, посилення університетського врядування, програми для ветеранів тощо.

Про це він розповів під час брифінгу за результатами перебування на посаді перші чотири тижні, інформує 24 Канал. Посадовець заявив, що ці напрями формують на основі доручень президента.

Які напрямки у вищій освіті є ключовими?

Підтримка студентів

Першим пріоритетом посадовець назвав державну підтримку студентів. У проєкті бюджету на 2026 рік передбачили підвищення академічних стипендій та розширення грантових програм.

Дуальна освіта і підготовка кадрів

Другий напрям – розвиток дуальної освіти, тобто поєднання навчання і практичної роботи. Виші вже мають необхідну нормативну базу для її впровадження, а в Україні є успішні приклади співпраці між університетами та роботодавцями.

Ми вбачаємо в цьому реальний зв'язок з економікою і підготовкою працівників, які необхідні для відновлення країни,

– уточнив він.

Серед основних спеціальностей для відбудови держави заступник міністра назвав інженерію, енергетику, ІТ, кібербезпеку, логістику, будівництво, аграрно-харчові технології, медицину та гуманітарні напрямки.

Сильні університети як точки розвитку

Трофименко також акцентував на ролі сильних ЗВО як центрів розвитку громад. Співпраця між вишами та місцевою владою може розв'язувати соціальні проблеми.

Якщо в місті не вистачає вчителів фізики, можна об'єднати зусилля міста, регіону та університету – профінансувати лабораторію, надати стипендії, і студент піде працювати,

– вважає він.

Посадовець уточнив, що у межах програми Світового банку кожне об'єднання вишів фінансують на суму 1,5 мільйона доларів.

Лідерство, автономія та наглядові ради

Ще один напрям – розвиток самоврядування і лідерства у вишах. Для цього в Україні діє програма підготовки академічних менеджерів, яку підтримують Світовий банк і Британська рада. Трофименко анонсував випуск тисячі академічних менеджерів.

Також згадав про експеримент із наглядовими радами, який уже реалізовують у трьох ЗВО України. За словами заступника Лісового, така форма управління – лише за бажанням університетів; вона може стати інструментом оновлення управлінських команд.

Вища освіта для ветеранів

Окремим напрямом стане освіта для ветеранів, які повернуться після перемоги. Вони потребуватимуть перекваліфікації та нових можливостей для розвитку.

Це форма боротьби зі стресами, з ПТСР, спосіб втримати ментальне здоров'я. Наші університети мають бути готові до цього,

– заявив він.

Університети при цьому мали б надалі розробляти спеціальні ветеранські освітні траєкторії та короткострокові курси, зокрема з розвитку підприємницьких навичок.

Кампуси нового покоління

Останнім із пріоритетів посадовець назвав створення сучасних університетських кампусів, які сприятимуть утриманню молоді в Україні.

Ми говоримо про 10 кампусів – потенційних, дослідницьких, прогромадських, з іншими сенсами й емоціями,

– пояснив Трофименко.

Як приклад успішної трансформації він назвав Луцький національний технічний університет, який за 4 роки перетворився на сучасний європейський кампус і збільшив кількість студентів утричі.