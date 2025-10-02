Але їх легше отримати. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній "РБК-Україна", інформує 24 Канал.
Яка стипендія у коледжах?
Завгородній уточнив, що стипендія у коледжах – 1350 гривень.
Їх платять з обласного бюджету – області до цього ставляться по-різному. Є області, які виділяють додаткові кошти, щоб більше студентів могли отримувати стипендії. Також є соціальні стипендії. Тобто багато хто отримує стипендії через різні сімейні обставини, малозабезпечені родини тощо,
– каже заступник міністра.
При цьому додав, що студенти можуть безкоштовно мешкати в гуртожитках. І багато закладів освіти пропонує безкоштовне або дуже дешеве харчування.
І для багатьох батьків дітей таке повне безкоштовне проживання, безоплатне або дешеве харчування, стипендія – це великий плюс,
– каже він.
Але найбільший плюс, вважає посадовець, у тому, що опанувавши ту чи ту професію в коледжі, можна гарантовано знайти роботу, гарантовано почати заробляти достатньо швидко, не чекаючи закінчення університету, магістратури.
