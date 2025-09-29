Це без тих, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, сповістив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній. Про це інформує 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Скільки в Україні є закладів професійної освіти?

З вищезгаданих 527 очно працює 283 заклади освіти, дистанційно – 68, змішано – 176.

Їх буде потроху ставати менше. Їх об'єднують, щоб мати повні групи, ефективно використовувати ресурси,

– уточнив заступник міністра.

Він каже: часто в областях на відстані 30 – 40 кілометрів один від одного є 2 – 3 профтехи однакового спрямування. До прикладу, аграрного. В обох навчаються кухарі, трактористи, автослюсарі. В кожному по 150 учнів і по 50 – 70 співробітників. Це неефективна витрата грошей.

Можна було б їх об'єднати і кошти витратити на оновлення обладнання та іншого. Групи будуть вже повні, і діти будуть вчитись на сучасному обладнанні. В них об'єднається і земля, вони будуть її ефективніше обробляти, почнуть швидше заробляти, платити більші зарплати тощо,

– вважає Завгородній.

Це укрупнення, за його словами, відбувається вже достатньо давно і буде тривати. Для обласної влади розробляють методику: у кожному районі збирають робочу групу з представників бізнесу та служби зайнятості, аналізують ринок праці, визначають базові заклади та ті, що під питанням, і складають план розвитку мережі.

Щороку мережа трохи оптимізується. Ми інвестуємо лише в найкращі заклади освіти, в найбільші. У нас є умови по мінімальній кількості студентів, які мають бути в закладі, щоб він міг отримати державну підтримку. Так ми стимулюємо розвиток цих найкращих закладів,

– розповів посадовець.

Цікаво! У вересні набув чинності Закон України "Про професійну освіту". Він відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи.

Як змінюють сферу профосвіти?