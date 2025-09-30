Зокрема, має відкрити шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.

Що зміниться у профосвіті?

Нардеп назвав основні зміни, які гарантує вищезгаданий закон. Він зазначив, що закон ініціював Освітній комітет Ради.

️Здобути першу професію можна буде у будь-якому віці. Другу чи третю – через 3 роки після здобуття першої,

– уточнив народний обранець.

І додав: важливо, що ветерани війни, яким потрібна якнайшвидша інтеграція в суспільне життя, зможуть отримати нову професію раніше ніж за 3 роки.

️До 1 січня 2027 року Міністерство освіти і науки України має напрацювати формулу бюджетного фінансування закладів професійної освіти.

️Також до 1 вересня 2027 всі комунальні та державні заклади професійної освіти, де навчається 400 осіб і більше, мають бути реорганізовані у некомерційні товариства,

– уточнив нардеп.

Які ще зміни очікують на профосвіту?