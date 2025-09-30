Зокрема, має відкрити шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.
Що зміниться у профосвіті?
Нардеп назвав основні зміни, які гарантує вищезгаданий закон. Він зазначив, що закон ініціював Освітній комітет Ради.
️Здобути першу професію можна буде у будь-якому віці. Другу чи третю – через 3 роки після здобуття першої,
– уточнив народний обранець.
І додав: важливо, що ветерани війни, яким потрібна якнайшвидша інтеграція в суспільне життя, зможуть отримати нову професію раніше ніж за 3 роки.
️До 1 січня 2027 року Міністерство освіти і науки України має напрацювати формулу бюджетного фінансування закладів професійної освіти.
️Також до 1 вересня 2027 всі комунальні та державні заклади професійної освіти, де навчається 400 осіб і більше, мають бути реорганізовані у некомерційні товариства,
– уточнив нардеп.
Які ще зміни очікують на профосвіту?
Раніше у МОН розповідали, що у закладах профтехосвіти з'являться наглядові ради, які впливатимуть на якість освіти та призначення керівників.
Запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми та створити наглядові ради у закладах освіти. Останні складатимуться переважно з представників роботодавців.
Результати навчання будуть прив'язані до сучасних професійних стандартів. МОН при цьому перевірятиме, чи досягають випускники цих навичок та стандартів.