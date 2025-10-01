Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній "РБК-Україна". Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Другий фах – через 3 роки: які основні зміни чекають на сферу профосвіти

Які професії затребувані?

Відповідно до даних дослідження, найбільший дефіцит кадрів – саме в технічних професіях.

Це електромонтери, електромонтажники, верстатники широкого профілю, оператори верстатів з числовим програмним керуванням. Це все професії, пов'язані з металообробкою, їх дуже багато,

– розповів заступник міністра.

І додав, що такі фахівці зараз дуже потрібні в оборонній промисловості та на будь-яких переробних підприємствах. Наприклад, Modern Expo в Луцьку, який виробляє поштомати для Нової Пошти, і дуже багато їх виробляє на експорт. Все, що пов'язане з цією галуззю, зараз переходить на сучасні технології металообробки на верстатах з числовим програмним керуванням.

Ми такого не навчали раніше. Токарів і фрезерувальників вчили на старих верстатах, парк техніки не оновлювався. І виходило, що люди вже вчилися прямо на підприємствах. А зараз, коли вартість цього обладнання знизилася, об'єми виробництва збільшилися в рази, і всі почали осучаснювати виробництво, то цих фахівців різко знадобилося дуже багато,

– каже посадовець.

Також додає, що кадровий голод дуже відчутний і через зменшення населення у країні. Тож великі підприємства почали активніше займатися й співпрацею із закладами освіти.

Дивіться також "Неефективна витрата грошей": як в Україні об'єднують профтехи

Які фахівці дуже потрібні зараз?

Заступник Лісового каже, що попит на певні професії перевищує кількість людей, які в цій професії вчаться взагалі.

Ті ж самі верстатники, оператори верстатів з програмним керуванням. Їх в Дніпрі потрібно більше, ніж ми за рік випускаємо. Якщо навіть найбільші підприємства Дніпра заберуть всіх випускників всіх закладів міста, їм все одно цих людей буде недостатньо. Вони за рік хочуть наймати в 2 – 3 рази більше,

– каже заступник очільника МОН,

І додає, що це тільки найбільші підприємства міста. Тому зараз збільшують набір, ліцензійні обсяги, аби збільшити кількість закладів, які готують таких фахівців.

Цікаво! Вступну кампанію до профтехів цьогоріч продовжили.

Це вже пов'язане і з популярністю цих професій. На них не йдуть так багато людей, як зараз потрібно.