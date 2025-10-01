Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний "РБК-Украина". Об этом информирует 24 Канал

Смотрите также Вторая специальность – через 3 года: какие основные изменения ждут сферу профобразования

Какие профессии востребованы?

Согласно данным исследования, наибольший дефицит кадров – именно в технических профессиях.

Это электромонтеры, электромонтажники, станочники широкого профиля, операторы станков с числовым программным управлением. Это все профессии, связанные с металлообработкой, их очень много,

– рассказал заместитель министра.

И добавил, что такие специалисты сейчас очень нужны в оборонной промышленности и на любых перерабатывающих предприятиях. Например, Modern Expo в Луцке, который производит почтоматы для Новой Почты, и очень много их производит на экспорт. Все, что связано с этой отраслью, сейчас переходит на современные технологии металлообработки на станках с числовым программным управлением.

Мы такому не обучали раньше. Токарей и фрезеровщиков учили на старых станках, парк техники не обновлялся. И получалось, что люди уже учились прямо на предприятиях. А сейчас, когда стоимость этого оборудования снизилась, объемы производства увеличились в разы, и все начали осовременивать производство, то этих специалистов резко понадобилось очень много,

– говорит чиновник.

Также добавляет, что кадровый голод очень ощутим и из-за уменьшения населения в стране. Поэтому крупные предприятия начали активнее заниматься и сотрудничеством с учебными заведениями.

Смотрите также "Неэффективная трата денег": как в Украине объединяют профтехи

Какие специалисты очень нужны сейчас?

Заместитель Лисового говорит, что спрос на определенные профессии превышает количество людей, которые в этой профессии учатся вообще.

Те же самые станочники, операторы станков с программным управлением. Их в Днепре нужно больше, чем мы за год выпускаем. Если даже крупнейшие предприятия Днепра заберут всех выпускников всех заведений города, им все равно этих людей будет недостаточно. Они за год хотят нанимать в 2 – 3 раза больше,

– говорит заместитель главы МОН,

И добавляет, что это только крупнейшие предприятия города. Поэтому сейчас увеличивают набор, лицензионные объемы, чтобы увеличить количество заведений, которые готовят таких специалистов.

Интересно! Вступительную кампанию в профтехи в этом году продолжили.

Это уже связано и с популярностью этих профессий. На них не идут так много людей, как сейчас нужно.