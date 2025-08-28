Укр Рус
Учеба Образование в Украине Регистрировать места проживания в общежитии вуза можно в Дии
28 августа, 17:01
2

Регистрировать места проживания в общежитии вуза можно в Дии

Мария Волошин
Основні тези
  • Студенты могут зарегистрировать место проживания в общежитии онлайн через Дію, без необходимости посещать ЦНАП.
  • Сервис пока доступен в 23 вузах и предусматривает несколько шагов на портале Дія.

Студенты вузов могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн – через Дию. Это упростит процедуру и не требует визитов в ЦНАП.

Сервис работает пока в 23 вузах. Перечень постепенно будут расширять, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Какие цены на проживание в общежитиях в университетах Киева, Львова, Харькова

Что должны знать студенты?

Чтобы зарегистрировать место жительства в общежитии учреждения высшего образования, достаточно нескольких шагов на портале Дия:

  • авторизуйтесь на портале Дия;

  • выберите в кабинете: "Услуги" → "Изменение места жительства";

  • укажите учебное заведение и общежитие, в котором хотите зарегистрировать место жительства, проверьте свои данные;

  • если нужно, добавьте номер договора и дату его подписания;

  • подпишите заявление Дия.Подписью или КЭП.

После подачи заявления его согласовывает уполномоченное лицо ЗВО. Далее нужно оплатить административный сбор и ожидать решения органа регистрации места жительства.

Смотрите также Студенты, которые учатся дольше нормы, потеряют право на отсрочку: какие изменения предлагает Кабмин

Кто может регистрироваться?

Сервис доступен студентам, которые:

  • не являются военнообязанными;

  • имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

  • заключили договор о проживании в общежитии.