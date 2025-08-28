Регистрировать места проживания в общежитии вуза можно в Дии
Студенты вузов могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн – через Дию. Это упростит процедуру и не требует визитов в ЦНАП.
Сервис работает пока в 23 вузах. Перечень постепенно будут расширять, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что должны знать студенты?
Чтобы зарегистрировать место жительства в общежитии учреждения высшего образования, достаточно нескольких шагов на портале Дия:
авторизуйтесь на портале Дия;
выберите в кабинете: "Услуги" → "Изменение места жительства";
укажите учебное заведение и общежитие, в котором хотите зарегистрировать место жительства, проверьте свои данные;
если нужно, добавьте номер договора и дату его подписания;
подпишите заявление Дия.Подписью или КЭП.
После подачи заявления его согласовывает уполномоченное лицо ЗВО. Далее нужно оплатить административный сбор и ожидать решения органа регистрации места жительства.
Кто может регистрироваться?
Сервис доступен студентам, которые:
не являются военнообязанными;
имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
заключили договор о проживании в общежитии.