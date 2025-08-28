Студенты вузов могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн – через Дию. Это упростит процедуру и не требует визитов в ЦНАП.

Сервис работает пока в 23 вузах. Перечень постепенно будут расширять, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что должны знать студенты?

Чтобы зарегистрировать место жительства в общежитии учреждения высшего образования, достаточно нескольких шагов на портале Дия:

авторизуйтесь на портале Дия;

выберите в кабинете: "Услуги" → "Изменение места жительства";

укажите учебное заведение и общежитие, в котором хотите зарегистрировать место жительства, проверьте свои данные;

если нужно, добавьте номер договора и дату его подписания;

подпишите заявление Дия.Подписью или КЭП.

После подачи заявления его согласовывает уполномоченное лицо ЗВО. Далее нужно оплатить административный сбор и ожидать решения органа регистрации места жительства.

Кто может регистрироваться?

Сервис доступен студентам, которые: