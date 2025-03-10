Рекордное количество украинских вузов попало в международный рейтинг SCImago IR 2025

Испанская лаборатория SCImago Lab обнародовала результаты международного рейтинга SCImago Institutions Rankings 2025. В него вошли почти 10 тысяч научных и образовательных учреждений мира.

Среди них – более 5 тысяч университетов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Какие вузы представляют Украину в рейтинге

В этом году Украину представило рекордное количество высших учебных заведений – 61 университет, охватывающий большинство регионов страны.

Десятка лучших украинских университетов по рейтингу SCImago IR 2025:

Сумской государственный университет. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко. Национальный университет "Львовская политехника". Национальный технический университет "Днепровская политехника". Межрегиональная академия управления персоналом. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. Государственный университет "Житомирская политехника". Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского.

Что такое SCImago Institutions Rankings? SCImago Institutions Rankings (SCImago IR) – это авторитетная международная система оценки научных и академических учреждений, которая с 2009 года анализирует их деятельность по трем ключевым направлениям: Исследовательская эффективность (50%).

Инновационные разработки (30%).

Общественное влияние (20%).

Методология рейтинга базируется на данных наукометрической базы Scopus и других авторитетных источников. Оценивание учитывает:

Влияние научных публикаций.

Уровень международного сотрудничества.

Открытый доступ к исследованиям.

Развитие патентной деятельности.

Технологический вклад и цифровое присутствие университета.

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В 2024 году в методику рейтинга добавили три новых индикатора, отражающие социальное влияние высших учебных заведений: