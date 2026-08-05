Где и когда искать рейтинговые списки для поступления в аспирантуру в 2026 году и нужно ли с этим торопиться

Для абитуриентов аспирантуры рейтинговые списки – это главный ориентир после завершения всех экзаменов. Именно они определяют место каждого кандидата в конкурсном отборе и показывают, кто рекомендован к зачислению.

После завершения вступительных экзаменов одним из важнейших этапов вступительной кампании становится публикация рейтинговых списков. Рассказываем, когда появятся рейтинговые списки в 2026 году, где их искать и на что обратить внимание, со ссылкой на Минобразования.

Когда будут обнародованы рейтинговые списки в аспирантуру?

Сроки вступительной кампании в аспирантуру в 2026 году официально продлены. Соответствующее решение приняло Министерство образования и науки Украины, чтобы расширить возможности для абитуриентов и обеспечить более комфортное прохождение всех этапов конкурсного отбора.

Обновленный график поступления:

7 сентября до 18:00 – подача заявлений для участия в конкурсном отборе и регистрация на вступительный экзамен по специальности;

подача заявлений для участия в конкурсном отборе и регистрация на вступительный экзамен по специальности; 8–21 сентября – вступительные экзамены по специальности и другие формы оценки, предусмотренные учебными заведениями;

– вступительные экзамены по специальности и другие формы оценки, предусмотренные учебными заведениями; с 22 сентября – предоставление рекомендаций к зачислению;

– предоставление рекомендаций к зачислению; до 26 сентября – обновление списков рекомендованных на бюджетные места, если отдельные абитуриенты не выполнят требования к зачислению;

– обновление списков рекомендованных на бюджетные места, если отдельные абитуриенты не выполнят требования к зачислению; до 28 сентября – зачисление абитуриентов, получивших рекомендации и выполнивших соответствующие требования.

Кроме того, университеты получили возможность провести дополнительный набор на контрактную форму обучения (заочную или вечернюю). Он может начаться неранее 29 сентября, а сроки будут определяться правилами приема каждого учебного заведения. При этом зачисление должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения приема заявлений и в любом случае – до 15 октября.

Что нужно знать абитуриентам?

Основная сессия ЕВИ и ЕВВ уже завершилась. Результаты тестирования по шкале 100–200 баллов участники получат до 7 августа в своих личных кабинетах.

Для тех, кто не смог сдать экзамены во время основной сессии, предусмотрена дополнительная сессия ЕВИ и ЕВЭ, которая состоится 24–28 августа. Ее результаты будут обнародованы до 4 сентября.

После этого все абитуриенты сдают вступительный экзамен по специальности, который является обязательным независимо от наличия особых условий поступления. Именно этот экзамен имеет наибольший вес при конкурсном отборе – 60 % конкурсного балла. Что еще составляет 20 %: результат ЕВИ и результат ЕВЭ.

В то же время высшие учебные заведения могут предусмотреть дополнительные испытания, в частности собеседования, презентацию исследовательского предложения или оценку научных достижений. Перечень таких этапов определяется правилами приема конкретного университета.

Где искать рейтинговые списки?

В отличие от результатов ЕВИ и ЕВЭ, рейтинговые списки в аспирантуру не публикуются в едином общегосударственном реестре. Каждое высшее учебное заведение размещает их самостоятельно.

Ознакомиться с результатами можно:

на официальном сайте университета или научного учреждения;

на странице приемной комиссии;

в личном электронном кабинете абитуриента, где отображается статус заявления и рекомендация к зачислению.

После появления рейтинговых списков абитуриентам аспирантуры рекомендуется регулярно проверять сайт университета, личный электронный кабинет и уведомления приемной комиссии. Именно там публикуется информация о рекомендации к зачислению, сроках подачи документов и других организационных вопросах.

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Что обратить внимание в рейтинговом списке?

После публикации рейтинга стоит обращать внимание не только на свое место среди других абитуриентов.

Не менее важными являются:

статус заявления;

наличие рекомендации к зачислению;

сроки выполнения требований для зачисления, установленные университетом.

Если рядом с вашей фамилией указано, что вы рекомендованы к зачислению, необходимо своевременно подтвердить намерение учиться и выполнить все требования приемной комиссии.

А если рекомендации нет – есть ли шанс поступить? Так. Отсутствие рекомендации в первый день публикации рейтинговых списков не всегда означает окончательный отказ. Если отдельные абитуриенты не подтвердят намерение учиться или не выполнят требования для зачисления в установленный срок, университет может обновить рейтинговые списки и дать рекомендации следующим по рейтингу кандидатам.

Рейтинговые списки в аспирантуру – это ключевой этап конкурсного отбора, ведь именно они определяют, кто получит рекомендацию к зачислению.