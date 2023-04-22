Бояться даже истории: россияне убрали все упоминания Киева из учебника для четвертого класса

Российские оккупанты еще долго будут бояться всего украинского. Враг даже принялся стирать все упоминания о столице Украины из детских учебников.

Российские оккупанты мечтали захватить Киев за три дня, однако героические украинские защитники и защитницы сломали все планы врага и продолжают бить агрессора, не позволяя выполнить никаких целей в войне против Украины. Теперь россияне пытаются вообще убрать упоминания столицы Украины из своей истории.

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Изменения в российских школьных учебниках

Само упоминание Киева вызывает у россиян панику, поэтому они принялись активно подчищать свои учебники от упоминаний нашей столицы. Например, в учебнике для четвертого класса "Окружающий мир" Нестор-летописец стал просто "монахом", а не "монахом Киево-Печерского монастыря", как это было раньше.

Также в учебнике сказано о том, что князь Владимир крестил народ в "столице", хотя раньше речь шла о Киеве, а правление Игоря в Киеве переписали на "правление Русью".

Кстати, не обошлось и без перетасовки дат, которые так любят в России. В предыдущей редакции учебника говорилось, что Русь была основана в 882 году, когда Олег объединил Новгород и Киев. По новой версии россиян, дата создания Руси взяла и сместилась на 20 лет назад.