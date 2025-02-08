На украинском за любимой не "ухаживают", но есть десятки интереснейших вариантов
Процесс знакомства и симпатизирования пары, внимание, которое уделяют друг другу, называют русизмом "ухаживать". Но давайте его заменим на один из украинских вариантов.
Привыкли к слову "ужаживать" за женщиной, но оно не присуще нашему языку. А как называют украинцы моменты внимания к человеку, которому симпатизируют, пишет 24 Канал.
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Откажитесь от русизма "ухаживать"
Русизмом "ухаживать" обозначают знаки внимания к девушке или мужчине в начале знакомства, или в отношениях. Это очень романтический период, он не мог остаться без внимания без точных обозначений или выражений.
На слово "ухаживать", что приравниваем к украинскому "ухаживать", Словарь украинских синонимов: Более 1500 синонимических гнезд приводит ряд интересных, забавных и необычных вариантов.
- "залицятися",
- "лицятися",
- "женихатися",
- "вихилясити",
- "жартувати" ("жартували до зорі"),
- "загравати",
- "кахикати / підкахикувати" ("він до неї все кахикає"),
- "підкочуватися",
- "переморгуватися",
- "підмощуватися",
- "підсокирюватися",
- "упадати",
- "унаджувати",
- "підстрелювати" ("він за нею підстрелює"),
- "присватуватися".
Не "ухаживать": смотрите видео
Ухаживание – это искусство привлечь внимание и завоевать сердце. И хотя способы меняются, суть остается неизменной. Это проявление заботы, внимания, желание порадовать другого человека. Украинцы метко и живописно описали этот процесс в ряде выражений:
- "барвінком під ноги стелитися";
- "крутити голову",
- "клинці підбивати";
- "клинці тесати";
- "литки смалити";
- "смалити халявки";
- "розпускати пір'я";
- "розпускати хвіст";
- "сокоріти у вічі";
- "співати флейтою";
- "підбивати колодочки";
- "котити бублики";
- "пробивати / топтати стежку до серця";
- "пробивати шлях до серця";
- "прокладати кладку";
- "будувати / стелити містки";
- "ліпити глечика / макітру".
"Нащо ти дурив моє дитя, нащо топтав до неї стежку? Нащо залицявся, коли не думав її брати?" (Михаил Старицкий).
"Сцена у колодца", 1883 года художник К.А. Трутовский
Скоро День Валентина – попробуйте красиво поухаживать за любимым человеком – стелить мостики можно снова и снова! Цветы, фрукты и шоколад никогда не будут лишними!