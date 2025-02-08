Українською за коханою не "ухаживают", але є десятки цікавезних варіантів
- Стаття закликає відмовитися від русизму "ухаживать" і використовувати українські еквіваленти, такі як "залицятися".
- Наводиться низка українських синонімів і висловів, які описують процес залицяння.
Процес знайомства та симпатизування пари, увага, яку приділяють один одному, називають русизмом "ухаживать". Але давайте його замінимо на один з українських варіантів.
Звикли до слова "ужаживать" за жінкою, але воно не притаманне нашій мові. А як називають українці моменти уваги до людини, якій симпатизують, пише 24 Канал.
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Відмовтеся від русизму "ухаживать"
Русизмом "ухаживать" позначають знаки уваги до дівчини чи чоловіка на початку знайомства, чи у стосунках. Це дуже романтичний період, він не міг залишитися поза увагою без влучних позначень чи висловів.
На слово "ухаживать", що прирівнюємо до українського "залицятися", Словник українських синонімів: Понад 1500 синонімічних гнізд наводить низку цікавих, кумедних і незвичних варіантів.
- залицятися,
- лицятися,
- женихатися,
- вихилясити,
- жартувати ("жартували до зорі"),
- загравати,
- кахикати / підкахикувати ("він до неї все кахикає"),
- підкочуватися,
- переморгуватися,
- підмощуватися,
- підсокирюватися,
- упадати,
- унаджувати,
- підстрелювати ("він за нею підстрелює"),
- присватуватися.
Не "ухаживать": дивіться відео
Залицяння – це мистецтво привернути увагу і завоювати серце. І хоча способи змінюються, суть залишається незмінною. Це прояв турботи, уваги, бажання порадувати іншу людину. Українці влучно і мальовничо описали цей процес у низці висловів:
- барвінком під ноги стелитися;
- крутити голову,
- клинці підбивати;
- клинці тесати;
- литки смалити;
- смалити халявки;
- розпускати пір'я;
- розпускати хвіст;
- сокоріти у вічі;
- співати флейтою;
- підбивати колодочки;
- котити бублики;
- пробивати / топтати стежку до серця;
- пробивати шлях до серця;
- прокладати кладку;
- будувати / стелити містки;
- ліпити глечика / макітру.
"Нащо ти дурив моє дитя, нащо топтав до неї стежку? Нащо залицявся, коли не думав її брати?" (Михайло Старицький).
"Сцена біля колодязя", 1883 року художник К.О. Трутовський
Скоро День Валентина – спробуйте красиво позалицятися до коханої людини – стелити містки можна знову і знову! Квіти, фрукти і шоколад ніколи не будуть зайвими!