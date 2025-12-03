Не только "Мир лови меня, но не поймал": крылатые фразы Григория Сковороди, актуальны и сегодня
Время от времени рождаются выдающиеся личности мысли и философия которых вне времени. Среди всегда актуальных – украинский странствующий философ Григорий Сковорода.
Ко Дню рождения украинского философа Григория Сковороды 24 Канал рассказывает об известных высказываниях деятеля.
Какие известные афоризмы Сковороды вы знаете?
Сегодня 3 декабря, День рождения у известного украинского философа, которого вы точно знаете хотя бы с 500-гривневой купюры – Григория Сковороды.
Юбилейная купюра / Radabank
Григорий Саввич Сковорода – странствующий философ, которого называют "украинским Сократом". Его жизнь была полна свободы, песен и мудрости, а его афоризмы до сих пор звучат удивительно современно.
Интересно! Фонтан на 500-гривневой купюре – это символ философии Григория Сковороды, иллюстрирующий его идею "Неравное всем равенство". Это изображение символизирует Бога как источник, а разные сосуды – людей, каждый из которых наполняется по-своему, но до края. Это означает, что каждый человек имеет свои таланты и должен развивать их, чтобы реализовать свой потенциал и обрести счастье.
Личность, которая провела жизнь в странствиях, не имела законченного образования, которую приглашали в гости для бесед, писала свои произведения на староукраинском и латыни и при жизни не выдала ни одного произведения. Но его мудрые мысли и рукописные произведения переписывали и передавали из рук в руки, тем самым сохранив наследие философа. Даже Тарас Шевченко писал и ценил его.
Кругом листочки обведу та й списую Сковороду,
– писав Шевченко
Едва ли не самым известным высказыванием Сковороды является "Мир ловил меня и не поймал". Его он завещал выбить на своем надгробном камне.
Впрочем, интересных, точных и актуальных до сих пор высказываний на самом деле немало. Они о жизни, науке, опыт, время, любовь – а они не имеют привязки к векам.
Перечитайте их еще раз, познайте глубину мудрости Сковороды и выберите какой-то за свое жизненное кредо.
О жизни, обучение, ум, взвешенность и опыт:
- Бери вершину и будешь иметь середину.
- Из видимого познавай невидимое.
- Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет.
- Добрый ум, делает легким любой образ жизни.
- Одно мне только близко, воскликну я: о школа, о книги!
- Кто думает о науке, тот любит ее, а кто ее любит, тот никогда не перестает учиться, хотя бы внешне он и казался бездеятельным.
- Больше думай и тогда решай.
- Не достаточно, чтобы сиял свет дневного солнца, когда свет головы твоей омрачен.
- Разве разумно поступает тот, кто, начиная длинный путь, в ходе не соблюдает меры?
- Ни о чем не беспокоиться, ни за чем не беспокоиться – значит, не жить, а быть мертвым, ведь забота – движение души, а жизнь – это движение.
- Как глупо выпрашивать то, чего можешь сам достичь!
- Мудрец должен и из навоза выбирать золото.
О ценности времени:
- Из всех потерь потеря времени самая тяжелая.
- Тогда лишь познается ценность времени, когда оно потеряно.
- Безумцу свойственно сожалеть об утраченном и не радоваться тому, что осталось.
- Будущим мы грезим, а современным гордимся: мы стремимся к тому, чего нет, и пренебрегаем тем, что есть, как будто прошлое сможет вернуться назад, или наверняка должно осуществиться ожидаемое.
О любви:
- Все проходит, но любовь после всего остается.
- Что может быть слаще того, когда любит и стремится к тебе добрая душа?
- Любовь возникает из любви; когда хочу, чтобы меня любили, я сам первый люблю.
- Разве не любовь все объединяет, строит, творит, подобно тому, как враждебность разрушает?
О правде и неправде:
- Демон против демона не свидетельствует, волк волчьего мяса не ест.
- Без ядра орех ничто, так же как и человек без сердца.
- Лучше голый и правдивый, чем богатый и беззаконный.
- Чистое небо не боится молнии и грома.
- Слепые глаза, когда закрыты зрачки.
- Сколько зла таится внутри за красивым обликом: гадюка прячется в траве.
- У тех, кто душой низкий, лучшее из написанного и сказанного становится худшим.
- Неправда угнетает и противодействует, но тем сильнее желание бороться с ней.
- Как лекарства не всегда приятны, так и истина бывает сурова.
- Разум всегда любит к чему-то браться, и когда он не будет иметь хорошего, тогда будет обращаться к плохому.
О счастье, горе, скуку:
- Счастлив, кто имел возможность обрести счастливую жизнь. Но счастливее тот, кто умеет ею пользоваться.
- Когда ты твердо идешь путем, которым начал идти, то, по моему мнению, ты счастлив.
- Нет большей радости, как жить по зову сердца.
- Кому душа болит, тому весь мир плачет.
- Избыток порождает пересыт, пересыт – скуку, скука же – душевную тоску, а кто болеет этим, того не назовешь здоровым.
- Если ты не вооружишься против скуки, то берегись, чтобы эта тварь не спихнула тебя с моста, как говорится, а с добродетели в моральное зло. То даже хорошо, что Диоген был обречен на ссылку: там он взялся за философию.
О дружбе:
- Ты не можешь найти ни одного друга, не нарыв вместе с ним и двух – трех врагов.
- Определяй вкус не по скорлупе, а по ядру.
- Ошибки друзей мы должны уметь исправлять или сносить, когда они несерьезны.
- Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее притворного друга.
О труде:
- Что быстро зажигается, то внезапно гаснет.
- Кто хорошо зажёгся, тот хорошо начал, а хорошо начать – это наполовину завершить.
- Природа прекрасного такова, что чем больше на пути к нему попадается препятствий, тем больше оно манит, наподобие того благородного и самого твердого металла, который чем больше трется, тем прекраснее сверкает.
И афоризмы, которые останутся вне времени возрастом и актуальны прямо сейчас для украинцев:
- Не все то яд, что неприятное на вкус.
- Ты делаешь самое лучшее и для тебя спасительное дело, когда твердо ступаешь по пути здравого смысла.
- Уподобляйся пальме: чем крепче ее сжимает скала, тем быстрее и прекраснее вздымается она вверх.
- Собери внутри себя свои мысли и в себе самом ищи истинных благ. Копай внутри себя колодец для той воды, которая оросит и твой дом, и соседский.
- Свернувшись на море, ты перестаешь принадлежать сам себе.
- Когда не смогу ничем любимой Отчизне послужить, во всяком случае со всей силы постараюсь никогда ни в чем не вредить.
- Оставь предрассудки, обмой совесть, а потом одежду, оставь все свои недостатки и поднимайся!
Почему Сковорода актуален и сегодня? Он учил, что счастье не в богатстве или славе, а в гармонии с собой. Его мысли о свободе, любви и знании звучат удивительно современно – они напоминают нам, что настоящая ценность жизни заключается во внутреннем мире, а не внешних атрибутах.
Чем еще интересен Сковорода?
Жизнь этого "неуловимого" философа настолько интересна, что о нем стоит знать больше.
О дате рождения 3 декабря 1722 года, узнали через 200 лет. Когда исследователи нашли в одном из его писем упоминание о праздновании собственного дня рождения.
Странствующий философ, уроженец села Чернухи с Полтавщины, происходил из семьи потомственных казаков.
Марка к 300-летнему юбилею / postmark.ukrposhta.ua
При жизни не было напечатано ни одного его произведения – они распространялись в рукописях. Всего Сковорода написал 17 философских произведений и 7 переводов. Самыми известными являются его произведения "Сад божественных песен", "Женщина Лотова", "Басни Харьковские".
Имел исключительные способности к обучению, но не имел законченного образования. Поступил в Киево-Могилянскую академию в 16 лет. Учился в лучших университетах Будапешта, Вены, Братиславы. Владел многими языками – еврейский, греческий, польский, немецкий, итальянский и французский.
Был поэтом, музыкантом, педагогом и мыслителем, который всю жизнь оставался свободным от власти и богатства. Не имел постоянного дома, а путешествовал по селам и городам, обучая людей.
Сковорода пел в придворном хоре в Петербурге, но отказался от карьеры при дворе, потому что стремился к свободе.
Существует детальное описание качеств Григория Сковороды.
Одевался он прилично, но просто; пищу имел, состоявшую из трав, плодов и молочных приправ, потреблял ее вечером, после захода солнца; мяса и рыбы не ел, не из-за суеверия, а из своей внутренней потребности; для сна выделял своего времени не более четырех часов в сутки; вставал до зари и, когда позволяла погода, всегда ходил пешком за город прогуливаться на чистый воздух и в сады; всегда веселый, бодрый, легкий, подвижный, сдержанный, целомудренный, всем довольный, добродушный, униженный перед всеми, охочий до слова, где не вынужден говорить, из всего выводил мораль, уважительный к любому какому состоянию людей, посещал больных, утешал печальных, делил последнее с неимущими, выбирал и любил друзей за их сердце, имел набожность без суеверия, ученость без зазнайства, поведение без лести поведение без лести,
– так описывал философа Михаил Коваленский в книге "Образ жизни Сковороды в Харькове" (1795).
Он выкопал себе могилу и предсказал собственную смерть – это одна из легенд, что добавляет ему мистичности.
Сковорода по-разному подписывался – порой двойным именем Григорий вар Савва Сковорода, порой Даниил Майнгард. Еще называл себя Варсавой – сыном свободы.
Точно неизвестно на самом ли деле именно так выглядел Сковорода – мифического прижизненного портрета, с которого сделаны дальнейшие гравюры никто не видел.
Памятник Григорию Сковороде в городе Лохвица (Полтавская область), авторства Ивана Кавалеридзе / Википедия
Главная идея философии – познай себя. Самопознание он считал смыслом человеческого существования.