Не только "Мир лови меня, но не поймал": крылатые фразы Григория Сковороди, актуальны и сегодня

Время от времени рождаются выдающиеся личности мысли и философия которых вне времени. Среди всегда актуальных – украинский странствующий философ Григорий Сковорода.

Ко Дню рождения украинского философа Григория Сковороды 24 Канал рассказывает об известных высказываниях деятеля, ссылаясь на Освіта.UA.

Какие известные афоризмы Сковороды вы знаете?

Сегодня 3 декабря, День рождения у известного украинского философа, которого вы точно знаете хотя бы с 500-гривневой купюры – Григория Сковороды.

Григорий Саввич Сковорода – странствующий философ, которого называют "украинским Сократом". Его жизнь была полна свободы, песен и мудрости, а его афоризмы до сих пор звучат удивительно современно.

Интересно! Фонтан на 500-гривневой купюре – это символ философии Григория Сковороды, иллюстрирующий его идею "Неравное всем равенство". Это изображение символизирует Бога как источник, а разные сосуды – людей, каждый из которых наполняется по-своему, но до края. Это означает, что каждый человек имеет свои таланты и должен развивать их, чтобы реализовать свой потенциал и обрести счастье.

Личность, которая провела жизнь в странствиях, не имела законченного образования, которую приглашали в гости для бесед, писала свои произведения на староукраинском и латыни и при жизни не выдала ни одного произведения. Но его мудрые мысли и рукописные произведения переписывали и передавали из рук в руки, тем самым сохранив наследие философа. Даже Тарас Шевченко писал и ценил его.

Кругом листочки обведу та й списую Сковороду,

– писав Шевченко

Едва ли не самым известным высказыванием Сковороды является "Мир ловил меня и не поймал". Его он завещал выбить на своем надгробном камне.

Впрочем, интересных, точных и актуальных до сих пор высказываний на самом деле немало. Они о жизни, науке, опыт, время, любовь – а они не имеют привязки к векам.

Перечитайте их еще раз, познайте глубину мудрости Сковороды и выберите какой-то за свое жизненное кредо.

О жизни, обучение, ум, взвешенность и опыт:

Бери вершину и будешь иметь середину.

Из видимого познавай невидимое.

Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет.

Добрый ум, делает легким любой образ жизни.

Одно мне только близко, воскликну я: о школа, о книги!

Кто думает о науке, тот любит ее, а кто ее любит, тот никогда не перестает учиться, хотя бы внешне он и казался бездеятельным.

Больше думай и тогда решай.

Не достаточно, чтобы сиял свет дневного солнца, когда свет головы твоей омрачен.

Разве разумно поступает тот, кто, начиная длинный путь, в ходе не соблюдает меры?

Ни о чем не беспокоиться, ни за чем не беспокоиться – значит, не жить, а быть мертвым, ведь забота – движение души, а жизнь – это движение.

Как глупо выпрашивать то, чего можешь сам достичь!

Мудрец должен и из навоза выбирать золото.

О ценности времени:

Из всех потерь потеря времени самая тяжелая.

Тогда лишь познается ценность времени, когда оно потеряно.

Безумцу свойственно сожалеть об утраченном и не радоваться тому, что осталось.

Будущим мы грезим, а современным гордимся: мы стремимся к тому, чего нет, и пренебрегаем тем, что есть, как будто прошлое сможет вернуться назад, или наверняка должно осуществиться ожидаемое.

О любви:

Все проходит, но любовь после всего остается.

Что может быть слаще того, когда любит и стремится к тебе добрая душа?

Любовь возникает из любви; когда хочу, чтобы меня любили, я сам первый люблю.

Разве не любовь все объединяет, строит, творит, подобно тому, как враждебность разрушает?

О правде и неправде:

Демон против демона не свидетельствует, волк волчьего мяса не ест.

Без ядра орех ничто, так же как и человек без сердца.

Лучше голый и правдивый, чем богатый и беззаконный.

Чистое небо не боится молнии и грома.

Слепые глаза, когда закрыты зрачки.

Сколько зла таится внутри за красивым обликом: гадюка прячется в траве.

У тех, кто душой низкий, лучшее из написанного и сказанного становится худшим.

Неправда угнетает и противодействует, но тем сильнее желание бороться с ней.

Как лекарства не всегда приятны, так и истина бывает сурова.

Разум всегда любит к чему-то браться, и когда он не будет иметь хорошего, тогда будет обращаться к плохому.

О счастье, горе, скуку:

Счастлив, кто имел возможность обрести счастливую жизнь. Но счастливее тот, кто умеет ею пользоваться.

Когда ты твердо идешь путем, которым начал идти, то, по моему мнению, ты счастлив.

Нет большей радости, как жить по зову сердца.

Кому душа болит, тому весь мир плачет.

Избыток порождает пересыт, пересыт – скуку, скука же – душевную тоску, а кто болеет этим, того не назовешь здоровым.

Если ты не вооружишься против скуки, то берегись, чтобы эта тварь не спихнула тебя с моста, как говорится, а с добродетели в моральное зло. То даже хорошо, что Диоген был обречен на ссылку: там он взялся за философию.

О дружбе:

Ты не можешь найти ни одного друга, не нарыв вместе с ним и двух – трех врагов.

Определяй вкус не по скорлупе, а по ядру.

Ошибки друзей мы должны уметь исправлять или сносить, когда они несерьезны.

Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее притворного друга.

О труде:

Что быстро зажигается, то внезапно гаснет.

Кто хорошо зажёгся, тот хорошо начал, а хорошо начать – это наполовину завершить.

Природа прекрасного такова, что чем больше на пути к нему попадается препятствий, тем больше оно манит, наподобие того благородного и самого твердого металла, который чем больше трется, тем прекраснее сверкает.

И афоризмы, которые останутся вне времени возрастом и актуальны прямо сейчас для украинцев:

Не все то яд, что неприятное на вкус.

Ты делаешь самое лучшее и для тебя спасительное дело, когда твердо ступаешь по пути здравого смысла.

Уподобляйся пальме: чем крепче ее сжимает скала, тем быстрее и прекраснее вздымается она вверх.

Собери внутри себя свои мысли и в себе самом ищи истинных благ. Копай внутри себя колодец для той воды, которая оросит и твой дом, и соседский.

Свернувшись на море, ты перестаешь принадлежать сам себе.

Когда не смогу ничем любимой Отчизне послужить, во всяком случае со всей силы постараюсь никогда ни в чем не вредить.

Оставь предрассудки, обмой совесть, а потом одежду, оставь все свои недостатки и поднимайся!

Почему Сковорода актуален и сегодня? Он учил, что счастье не в богатстве или славе, а в гармонии с собой. Его мысли о свободе, любви и знании звучат удивительно современно – они напоминают нам, что настоящая ценность жизни заключается во внутреннем мире, а не внешних атрибутах.

Чем еще интересен Сковорода?

Жизнь этого "неуловимого" философа настолько интересна, что о нем стоит знать больше.

О дате рождения 3 декабря 1722 года, узнали через 200 лет. Когда исследователи нашли в одном из его писем упоминание о праздновании собственного дня рождения.

Странствующий философ, уроженец села Чернухи с Полтавщины, происходил из семьи потомственных казаков.

При жизни не было напечатано ни одного его произведения – они распространялись в рукописях. Всего Сковорода написал 17 философских произведений и 7 переводов. Самыми известными являются его произведения "Сад божественных песен", "Женщина Лотова", "Басни Харьковские".

Имел исключительные способности к обучению, но не имел законченного образования. Поступил в Киево-Могилянскую академию в 16 лет. Учился в лучших университетах Будапешта, Вены, Братиславы. Владел многими языками – еврейский, греческий, польский, немецкий, итальянский и французский.

Был поэтом, музыкантом, педагогом и мыслителем, который всю жизнь оставался свободным от власти и богатства. Не имел постоянного дома, а путешествовал по селам и городам, обучая людей.

Сковорода пел в придворном хоре в Петербурге, но отказался от карьеры при дворе, потому что стремился к свободе.

Существует детальное описание качеств Григория Сковороды.

Одевался он прилично, но просто; пищу имел, состоявшую из трав, плодов и молочных приправ, потреблял ее вечером, после захода солнца; мяса и рыбы не ел, не из-за суеверия, а из своей внутренней потребности; для сна выделял своего времени не более четырех часов в сутки; вставал до зари и, когда позволяла погода, всегда ходил пешком за город прогуливаться на чистый воздух и в сады; всегда веселый, бодрый, легкий, подвижный, сдержанный, целомудренный, всем довольный, добродушный, униженный перед всеми, охочий до слова, где не вынужден говорить, из всего выводил мораль, уважительный к любому какому состоянию людей, посещал больных, утешал печальных, делил последнее с неимущими, выбирал и любил друзей за их сердце, имел набожность без суеверия, ученость без зазнайства, поведение без лести поведение без лести,

– так описывал философа Михаил Коваленский в книге "Образ жизни Сковороды в Харькове" (1795).

Он выкопал себе могилу и предсказал собственную смерть – это одна из легенд, что добавляет ему мистичности.

Сковорода по-разному подписывался – порой двойным именем Григорий вар Савва Сковорода, порой Даниил Майнгард. Еще называл себя Варсавой – сыном свободы.

Точно неизвестно на самом ли деле именно так выглядел Сковорода – мифического прижизненного портрета, с которого сделаны дальнейшие гравюры никто не видел.

Главная идея философии – познай себя. Самопознание он считал смыслом человеческого существования.