Самые популярные колледжи Украины в 2026 году: куда поступило больше всего заявлений

Приемная кампания в профессиональные колледжи в 2026 году продемонстрировала заметную разницу в спросе на отдельные учебные заведения. Некоторые из них получили более 3 – 4 тысяч заявлений, а в первую сотню вошли колледжи из Киева и многих областей Украины.

Рейтинг составлен на основе заявлений абитуриентов на программу "младший бакалавр" после 9 и 11 классов по всем формам обучения по состоянию на 20 августа 2026 года. Какие колледжи заняли первые места и что еще вошло в топ-100 – рассказываем далее.

Какие колледжи получили больше всего заявлений?

Лидером рейтинга стал Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт", куда поступило 4 110 заявлений. Из них 3 145 поступили от абитуриентов после 9 класса, еще 965 – после 11-го.

На втором месте оказался Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета с 3 571 заявлением, а третье место занял Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 3 448.

В первую пятерку также вошли Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета, получивший 3 051 заявление, и Винницкий технический профессиональный колледж с 2 905 заявлениями.

Следующие места заняли Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 2 797 заявлений, Житомирский агротехнический профессиональный колледж – 2 772 и Ивано-Франковский профессиональный колледж Карпатского национального университета имени Василия Стефаника – 2 387.

Первую десятку замыкают Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования с 2 180 заявлениями и Профессиональный колледж электронных приборов Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа – с 2 171.

Что еще вошло в первую двадцатку?

Позиции с 11-й по 20-ю оказались значительно более плотными: разница между учебными заведениями здесь составляет всего несколько сотен заявлений. Житомирский технологический профессиональный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры получил 2 150 заявлений, а Днепровский транспортно-экономический профессиональный колледж – 2 143.

Далее следуют Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса – 2 130 заявлений, Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя – 2 085 и Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий – 2 071.

Более двух тысяч заявлений также получили Ровенский автотранспортный профессиональный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования – 2 052, Киевский профессиональный колледж связи – 2 045 и Житомирский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 2 028.

На 19-м месте оказался Морской профессиональный колледж имени А. И. Маринеска Национального университета "Одесская морская академия" с 1 955 заявлениями, а двадцатку замкнул Специализированный колледж информационных технологий Национального университета "Львовская политехника" – 1 943 заявления.

Полный рейтинг 100 самых популярных колледжей