Недавно состоялся первый этап сертификации учителей английского языка. Что известно о заданиях и впечатлениях учителей, рассказываем далее.

О впечатлениях педагогов от сертификации рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог учительницы английского языка Виты Споран.

Как прошла сертификация учителей английского?

13 сентября 2015 года состоялся первый этап сертификации учителей иностранного языка (английского). Этот этап предусматривал независимое тестирование для проверки предметных компетентностей участников.

Рабочая тестовая тетрадь содержала 95 заданий, на решение которых выделено 180 минут. Часть задач – с 1 по 65 на английском – на знание и владение языком, а часть, с 66 – на украинском. Последняя часть предусматривала проверку компетентностей на знание доврачебной помощи, методики, инклюзивного образования, законодательства, психологии, навыков пользования компьютером.

Вся необходимая информация размещена на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Уже 16 сентября обнародовали тестовая тетрадь с заданиями, с которыми работали учителя английского языка и правильные ответы. Поэтому участники сертификации уже имели возможность проанализировать свои результаты.

И конечно, еще с выходных, в социальных сетях педагоги делятся впечатлениями о тесте.

Интересно! В Украине 14 тысяч учителей английского языка. В сертификации могли принять участие 500 учителей. Однако даже не все места были заняты. О точном количестве ждем сообщений от УЦОКО.

Прежде всего, как готовились к тестированию – что брали за основу к подготовке – удачно или неудачно подобрали материал, пригодились ли рекомендации УЦОКО.

Госпожа Споран, даже объединила, с целью подготовки к сертификации, круг единомышленников-педагогов, которые вместе готовились, делились материалами, опытом и стали друзьями.

После сертификации обсуждали самые сложные моменты. В частности – большее количество задач, чем для других предметов. Тяжелым оказалось задание на аудирование и чтение – для уровня С1 и С2, как носителей языка. При аудировании текст зачитывали один раз, без дополнительного ознакомления с текстом и несколько секунд на ответ.

Немало комментариев поддержки и любопытства – стоило ли оно затраченного времени и усилий. Несмотря на то, что доплата к зарплате меньше той суммы, которую получают учителя, зарабатывая репетиторством.

Впечатления от сертификации: смотрите видео

Какие преимущества сертификации? Прохождение сертификации дает учителю ряд преимуществ: ежемесячная доплата в 20%; возможность быть привлеченным к процедурам и мероприятиям, связанных с обеспечением качества образования и внедрением педагогических новаций и технологий в системе образования; сертификация засчитывается как прохождение очередной (внеочередной) аттестации с присвоением / сохранением квалификационной категории, педагогического звания.

Немало вопросов собралось на странице фейсбук Государственной службы качества образования Украины, относительно того, что задания непродуманные и составлялись без учета времени.

На претензии относительно вопросов, педагогам объяснили, что составителями являются специалисты Украинского центра оценивания качества образования.

Когда будут известны результаты?

Разбор заданий будет проводиться на этой неделе. 17 сентября специалисты отдела сертификации Украинского центра оценивания качества образования прокомментировали правильные ответы на тестовые задания №1 – 65 на YouTube-канале. Это вопросы, касающиеся разделов / подразделов "Коммуникация на иностранном (английском языке) в профессиональном общении", "Содержание языково-литературной (иноязычной) образовательной области (английский язык)", "Методики обучения иностранному (английскому) языку".

А 18 сентября в 15:00, будут рассматриваться ззадания № 66 – 95, касающиеся разделов / подразделений "Осуществление образовательного процесса", "Партнерское взаимодействие с участниками образовательного процесса", "Участие в организации образовательной среды", "Коммуникация на государственном языке с соблюдением норм украинского литературного языка", "Создание и поддержка цифровой среды для эффективного обучения иностранному (английскому) языку", "Педагогические технологии обучения иностранному (английскому) языку".

Результаты тестирования и информация о допуске или недопущении участника / участницы сертификации к участию в следующем этапе станут известны не позднее 24 сентября в Кабинете участника сертификации.

Напомним! Для успешного прохождения независимого тестирования и участия в следующем этапе сертификации участники должны набрать не менее 60% от максимального количества тестовых баллов.

Следующий, II этап сертификации, будет проводить Государственная служба качества образования Украины 13 – 15 октября 2025 года. Он предусматривает самооценку собственного педагогического мастерства по формированию у учащихся ключевых компетентностей и умений.

Что известно о сертификации?