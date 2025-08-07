Это определяет приказ МОН № 1556. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДСЯО.
Кто из учителей впервые сможет пройти сертификацию?
Для подготовки к сертификации Государственная служба качества образования Украины согласовала:
форму анкеты самооценки участника сертификации – учителя английского языка – относительно уровня собственного педагогического мастерства и сформированности ключевых компетентностей и умений у учащихся;
методические рекомендации по заполнению этой анкеты;
методику проведения оценивания профессиональных компетентностей участников сертификации.
Независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей английского языка состоится 13 сентября. Это будет первый этап сертификации.
До 29 августа в личных кабинетах участников разместят письма-вызовы с информацией о дате, время и место проведения тестирования.
- В МОН также рассказали, смогут ли учителя сами выбирать курсы повышения квалификации. Ведь в 2025/2026 учебном году в Украине введут новый механизм финансирования повышения квалификации учителей.