Это определяет приказ МОН № 1556. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДСЯО.

Смотрите также В Раде обсуждают введение новых надбавок части учителей

Кто из учителей впервые сможет пройти сертификацию?

Для подготовки к сертификации Государственная служба качества образования Украины согласовала:

форму анкеты самооценки участника сертификации – учителя английского языка – относительно уровня собственного педагогического мастерства и сформированности ключевых компетентностей и умений у учащихся;

методические рекомендации по заполнению этой анкеты;

методику проведения оценивания профессиональных компетентностей участников сертификации.

Независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей английского языка состоится 13 сентября. Это будет первый этап сертификации.

До 29 августа в личных кабинетах участников разместят письма-вызовы с информацией о дате, время и место проведения тестирования.