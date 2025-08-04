Об этом рассказал глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак Укринформу, отмечает 24 Канал. Он заявил, что это педагоги, которые имеют призвание – они искренне любят то, что делают и переживают за своих учеников.

Смотрите также Назвали кандидатов за звание лучшего учителя Украины 2025 года

Кто из учителей получит надбавки?

Бабак отметил, что сейчас такие учителя получают такую же оплату, как и другие учителя, без учета сложности своей работы. Зато эту ситуацию надо изменить.

Их труд значительно тяжелее. Они работают с детьми, которые действительно имеют особые образовательные потребности – с учетом состояния здоровья, психоэмоционального состояния, особенностей восприятия информации. Это иногда не только преподавание школьных дисциплин, но и базовое обучение – как жить, как коммуницировать с миром,

– заявил нардеп.

И добавил, что надо ввести специальные стимулы для таких учителей – то есть надбавки, премии и тому подобное. В Образовательном комитете уже обсуждают этот вопрос. На рассмотрение в формате конкретного решения его могут вынести осенью.

Эти учителя действительно заслуживают большего. И мы должны сделать все, чтобы они не только оставались в системе, но и чтобы в нее приходили новые мотивированные специалисты,

– резюмировал народный избранник.

Отметим, что с 1 сентября 2025 года в украинских школах создадут новые специальные классы для учеников и учениц, которые имеют особые образовательные потребности. Их сформируют с учетом конкретных особенностей развития детей и уровня поддержки, в котором они нуждаются.