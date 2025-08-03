Это 50 педагогов, которые ежедневно доказывают: учитель – лидер, наставник и агент изменений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Освиторию.
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Кто вошел в топ учителей 2025 года?
Эти педагоги работают в разных уголках Украины, преподают разные предметы, имеют разный опыт, но всех их объединяет одно: они меняют будущее. Своими подходами, идеями и примером. Они являются вдохновением для детей, коллег и целого образовательного сообщества.
Список лучших в этом году:
- Аринархова Анна Александровна – Киев – Химия, Познаем природу, STEM;
- Атамасенко Евгений Михайлович – поселок Калиновка Киевской области – Химия, курс STEM;
- Бабак Мария Алексеевна – город Ивано-Франковск – Украинский язык и литература;
- Бабенко Владимир Петрович – Полтава – Информатика;
- Белякова Юлия Александровна – Запорожье – Английский язык;
- Белоголовко Марина Васильевна – Черновцы – Английский язык;
- Большакова Елена Анатольевна – Кременчуг – Начальные классы Начальные классы;
- Бородин Алексей Иванович – село Софиевская Борщаговка Киевской области – Начальные классы;
- Бутурлим Татьяна Ивановна – Нежин Черниговской области – Украинский язык и литература;
- Власенко Людмила Сергеевна – Житомир – Украинский язык и литература Украинский язык и литература;
- Власова Наталья Сергеевна – Днепр – История, Гражданское образование;
- Власюк Василий Васильевич – Славута Хмельницкой области – Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература;
- Гарбовская Тамара Васильевна – Поповка Полтавской области – Украинский язык и литература, Зарубежная литература;
- Головань Виктория Валерьевна – Киев – Биология, Химия;
- Деменик Людмила Ростиславовна – Луцк – Физика, Астрономия, Интегрированный курс "Познаем природу", STEM;
- Желебовская Виктория Николаевна – Одесса – Начальные классы;
- Ищенко Надежда Петровна – Новоукраинка Кировоградской области – Информатика, Технологии, Черчение;
- Кондратюк Виктор Иванович – Коростышев Житомирской области – Математика, Физика, Астрономия;
- Кравчук Константин Григорьевич – Хмельницкий – Изобразительное искусство, Информатика;
- Лебедь Марина Алексеевна – Полтава – Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература;
- Литвинова Елена Александровна – Киев – Коррекционно-развивающие занятия для учащихся с особыми образовательными потребностями;
- Обидченко Оксана Александровна – Волноваха Донецкой области / город Чертков Тернопольской области - Украинский язык и литература, Зарубежная литература;
- Ометюх Юлия Ярославовна – Львов – Искусство;
- Пахомов Юрий Дмитриевич – Ивано-Франковск – Химия, Познаем природу;
- Первова Марина Марковна – Николаев – Английский язык;
- Перехрист Наталья Андреевна – Тернополь – Информатика, Английский язык;
- Пичкур Богдан Анатольевич – Махновка Винницкой области – География, Познаем природу, Моя планета Земля, Робототехника, Защита Украины;
- Плющ Юлия Олеговна – Костополь Ровенской области – Начальные классы;
- Погрибняк Ольга Сергеевна – Киев – История;
- Полякова Наталья Александровна – Запорожье – Английский язык;
- Пономарец Ирина Александровна – Пологи Запорожской области – Английский язык, Страноведение (США, Великобритания), Основы медиаграмотности;
- Попадюк Николай Николаевич – Черновцы – История, Гражданское образование, Правоведение, Основы критического мышления и международное гуманитарное право;
- Попович Алексей Васильевич – Вашковцы Черновицкой области – История, Основы правоведения, Гражданское образование;
- Примаченко Сергей Владимирович – Софиевская Борщаговка Киевской области – Химия;
- Проць Елена Романовна – Морозовичи Львовской области – Украинский язык, Украинская литература, Зарубежная литература;
- Радченко Яна Андреевна – Умань Черкасской области – Украинский язык и литература;
- Роботницкая Екатерина Александровна – Киев – Украинский язык;
- Романов Максим Вячеславович – Харьков – География;
- Рутковская Алена Михайловна – Киев – Английский язык;
- Савицкая Анна Федоровна – Шептицкий Львовской области – Информатика;
- Сакович Людмила Сергеевна – Львов – Украинский язык и литература, Зарубежная литература, Польский язык;
- Сербин Ольга Васильевна – Калуш Ивано-Франковской области – Украинский язык и литература;
- Сергиенко Всеволод Сергеевич – Безлюдовка Харьковской области – История, правоведение;
- Серик Ольга Вадимовна – Чугуев Харьковской области – Биология, Экология, География "Познаем природу";
- Сидоренко Ярослав Игоревич – Кропивницкий Кировоградской области – Английский язык;
- Стецюк Андрей Сергеевич – Черкассы – История;
- Сушко Татьяна Николаевна – Ирпень Киевской области – Начальные классы и Украинский язык;
- Тарасюк Александр Николаевич – Владимир Волынской области – История, факультатив "Предпринимательство в действии";
- Телец Юрий Владимирович – Киев – Украинский язык и литература;
- Телишевская Лилия Степановна – Львов – Украинский язык и литература;
- Чернюк Алена Валерьевна – Николаев – Немецкий язык;
- Черняк Ольга Евгеньевна – Украинск Донецкой области – Информатика, Основы здоровья, "Здоровье, безопасность, благосостояние";
- Шаламов Руслан Васильевич – Харьков – Биология и экология;
- Штефан Лина Леонидовна – Харьков – Украинский язык, Украинская литература, Зарубежная литература.
Заметим, что в этом году в список полуфиналистов вошли 54 педагога вместо традиционных 50 – из-за одинакового количества баллов на границе рейтинга.
1 сентября объявят имена десяти финалистов премии. 4 октября, во Всемирный день учителя, назовут имя победителя конкурса. Он или она получит 1 миллион гривен на воплощение своей образовательной мечты.
Напомним, что украинская учительница Леся Павлюк попала в список 50 лучших педагогов мира.