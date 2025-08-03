Це 50 освітян, які щодня доводять: учитель – лідер, наставник і агент змін. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіторію.

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Хто увійшов у топ учителів 2025 року?

Ці педагоги працюють у різних куточках України, викладають різні предмети, мають різний досвід, але всіх їх єднає одне: вони змінюють майбутнє. Своїми підходами, ідеями та прикладом. Вони є натхненням для дітей, колег й цілої освітньої спільноти.

Список найкращих цьогоріч:

  • Арінархова Ганна Олександрівна – Київ – Хімія, Пізнаємо природу, STEM;
  • Атамасенко Євгеній Михайлович – селище Калинівка Київської області – Хімія, курс STEM;
  • Бабак Марія Олексіївна – місто Івано-Франківськ – Українська мова та література;
  • Бабенко Володимир Петрович – Полтава – Інформатика;
  • Бєлякова Юлія Олександрівна – Запоріжжя – Англійська мова;
  • Білоголовко Марина Василівна – Чернівці – Англійська мова;
  • Большакова Олена Анатоліївна – Кременчук – Початкові класи;
  • Бородін Олексій Іванович – село Софіївська Борщагівка Київської області – Початкові класи;
  • Бутурлим Тетяна Іванівна – Ніжин Чернігівської області – Українська мова та література;
  • Власенко Людмила Сергіївна – Житомир – Українська мова та література;
  • Власова Наталія Сергіївна – Дніпро – Історія, Громадянська освіта;
  • Власюк Василь Васильович – Славута Хмельницької області – Українська мова та українська література, Зарубіжна література;
  • Гарбовська Тамара Василівна – Попівка Полтавської області – Українська мова та література, Зарубіжна література;
  • Головань Вікторія Валеріївна – Київ – Біологія, Хімія;
  • Деменік Людмила Ростиславівна – Луцьк – Фізика, Астрономія, Інтегрований курс "Пізнаємо природу", STEM;
  • Желебовська Вікторія Миколаївна – Одеса – Початкові класи;
  • Іщенко Надія Петрівна – Новоукраїнка Кіровоградської області – Інформатика, Технології, Креслення;
  • Кондратюк Віктор Іванович – Коростишів Житомирської області – Математика, Фізика, Астрономія;
  • Кравчук Костянтин Григорович – Хмельницький – Образотворче мистецтво, Інформатика;
  • Лебідь Марина Олексіївна – Полтава – Українська мова та українська література, Зарубіжна література;
  • Літвінова Олена Олександрівна – Київ – Корекційно-розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми потребами;
  • Обідченко Оксана Олександрівна – Волноваха Донецької області/місто Чортків Тернопільської області - Українська мова та література, Зарубіжна література;
  • Ометюх Юлія Ярославівна – Львів – Мистецтво;
  • Пахомов Юрій Дмитрович – Івано-Франківськ – Хімія, Пізнаємо природу;
  • Первова Марина Марківна – Миколаїв – Англійська мова;
  • Перехрист Наталія Андріївна – Тернопіль – Інформатика, Англійська мова;
  • Пічкур Богдан Анатолійович – Махнівка Вінницької області – Географія, Пізнаємо природу, Моя планета Земля, Робототехніка, Захист України;
  • Плющ Юлія Олегівна – Костопіль Рівненської області – Початкові класи;
  • Погрібняк Ольга Сергіївна – Київ – Історія;
  • Полякова Наталія Олександрівна – Запоріжжя – Англійська мова;
  • Пономарець Ірина Олександрівна – Пологи Запорізької області – Англійська мова, Країнознавство (США, Великобританія), Основи медіаграмотності;
  • Попадюк Микола Миколайович – Чернівці – Історія, Громадянська освіта, Правознавство, Основи критичного мислення та міжнародне гуманітарне право;
  • Попович Олексій Васильович – Вашківці Чернівецької області – Історія, Основи правознавства, Громадянська освіта;
  • Примаченко Сергій Володимирович – Софіївська Борщагівка Київської області – Хімія;
  • Проць Олена Романівна – Морозовичі Львівської області – Українська мова, Українська література, Зарубіжна література;
  • Радченко Яна Андріївна – Умань Черкаської області – Українська мова та література;
  • Роботницька Катерина Олександрівна – Київ – Українська мова;
  • Романов Максим Вячеславович – Харків – Географія;
  • Рутковська Альона Михайлівна – Київ – Англійська мова;
  • Савіцька Ганна Федорівна – Шептицький Львівської області – Інформатика;
  • Сакович Людмила Сергіївна – Львів – Українська мова та література, Зарубіжна література, Польська мова;
  • Сербін Ольга Василівна – Калуш Івано-Франківської області – Українська мова та література;
  • Сергієнко Всеволод Сергійович – Безлюдівка Харківської області – Історія, правознавство;
  • Сєрік Ольга Вадимівна – Чугуїв Харківської області – Біологія, Екологія, Географія "Пізнаємо природу";
  • Сидоренко Ярослав Ігорьович – Кропивницький Кіровоградської області – Англійська мова;
  • Стецюк Андрій Сергійович – Черкаси – Історія;
  • Сушко Тетяна Миколаївна – Ірпінь Київської області – Початкові класи та Українська мова;
  • Тарасюк Олександр Миколайович – Володимир Волинської області – Історія, факультатив "Підприємництво в дії";
  • Телець Юрій Володимирович – Київ – Українська мова та література;
  • Телішевська Лілія Степанівна – Львів – Українська мова та література;
  • Чернюк Альона Валеріївна – Миколаїв – Німецька мова;
  • Черняк Ольга Євгенівна – Українськ Донецької області – Інформатика, Основи здоров'я, "Здоров'я, безпека, добробут";
  • Шаламов Руслан Васильович – Харків – Біологія та екологія;
  • Штефан Ліна Леонідівна – Харків – Українська мова, Українська література, Зарубіжна література.

Зауважимо, що цьогоріч до списку півфіналістів увійшли 54 педагоги замість традиційних 50 – через однакову кількість балів на межі рейтингу.

1 вересня оголосять імена десяти фіналістів премії. 4 жовтня, у Всесвітній день учителя, назвуть ім'я переможця конкурсу. Він або вона отримає 1 мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії.

Нагадаємо, що українська вчителька Леся Павлюк потрапила до списку 50 найкращих педагогів світу.