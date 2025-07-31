З вересня її розмір становитиме 2 тисячі гривень "на руки". Однак підвищення зарплат учителям, передбачене законом, щороку відкладається через надмірне навантаження на державний бюджет у воєнний час, заявив очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак Укрінформу, зазначає 24 Канал.

Дивіться також Яка зарплата вчителя початкових класів у 2025 році

Чи бракує вчителів у школах?

Нардеп заявив, що у школах спостерігають реальний брак фахівців, особливо з окремих предметів. Найбільше – вчителів природничих дисциплін: фізики, хімії, біології.

Майже не приходять працювати до школи молоді вчителі. Це справжня проблема,

– заявив він.

І додав, що розв'язати її можна шляхом забезпечення гідного рівня зарплати. Адже, поки молодий педагог не побачить перспективи стабільного та гідного заробітку, він не піде працювати до школи.

Дивіться також У МОН розповіли, чи зможуть вчителі самі обирати курси підвищення кваліфікації

Чому вчителям не підвищили зарплату?

Бабак каже, що нардепи внесли зміни до законів "Про освіту" і "Про повну загальну середню освіту", які містять чітку норму: "Мінімальна зарплата вчителя має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат". Але щороку під час ухвалення держбюджету цю норму відтерміновують .

Державний бюджет не витримує такого навантаження, особливо під час повномасштабної війни,

– переконаний народний обранець.