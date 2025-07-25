Раніше їх централізовано спрямовували до обласних інститутів післядипломної освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової в етері телемарафону.

Дивіться також Скільки коштує навчання на педагога у 2025 році

Як проходитимуть кваліфікацію учителі?

Посадовиця розповіла, як працюватиме підхід "гроші ходять за вчителем" – за аналогією з медичною реформою, коли гроші “йшли за пацієнтом”.

Це означає, що змінюється підхід до того, як виділяють гроші на підвищення кваліфікації. Вчитель сам обиратиме провайдера – державного або приватного – і кошти йтимуть не до інституту післядипломної освіти, а безпосередньо туди, де вчитель навчатиметься,

– уточнила вона.

Перед вибором курсу освітяни проходитимуть тестування на спеціальному порталі. Воно допоможе виявити індивідуальні освітні потреби. Система при цьому порекомендує напрямки, які потребують розвитку. Учитель зможе обрати ті курси, які найкраще відповідають його професійному профілю та очікуванням.

Нововведення буде частиною реалізації оновленої політики "Освіта для життя". Вона передбачає не повне перенавчання, а поступове вдосконалення вже набутих знань і компетентностей.

На першому етапі – з 2025/2026 навчального року – пріоритетними стануть вчителі природничих, технологічних і мистецьких дисциплін, які працюють у 5 – 6 класах.

Цю концепцію планують представити на громадське обговорення у липні.