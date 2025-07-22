Тому й ціни тут досить різні. Які, розповідає 24 Канал з посиланням на The page.

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Яка вартість навчання на вчителя?

Пропонуємо ознайомитись із вартістю опанування спеціальності "Середня освіта: українська мова і література" у 5 закладах вищої освіти за популярністю серед майбутніх шкільних вчителів:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: 36 тисяч гривень (+23%);

Український державний університет імені Михайла Драгоманова: 25,5 тисячі гривень (+16%);

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: 28 тисяч гривень (+12%);

Київський національний лінгвістичний університет: 41 тисяча гривень (-27%);

Львівський національний університет імені Івана Франка: 39,790 тисячі гривень (+21%).

Середня вартість освіти за цим напрямом – 34,058 тисячі гривень.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.