С сентября ее размер составит 2 тысячи гривен "на руки". Однако повышение зарплат учителям, предусмотрено законом, ежегодно откладывается из-за чрезмерной нагрузки на государственный бюджет в военное время, заявил глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак Укринформу, отмечает 24 Канал.

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Не хватает ли учителей в школах?

Нардеп заявил, что в школах наблюдается реальная нехватка специалистов, особенно по отдельным предметам. Больше всего – учителей естественных дисциплин: физики, химии, биологии.

Почти не приходят работать в школу молодые учителя. Это настоящая проблема,

– заявил он.

И добавил, что решить ее можно путем обеспечения достойного уровня зарплаты. Ведь, пока молодой педагог не увидит перспективы стабильного и достойного заработка, он не пойдет работать в школу.

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Почему учителям не повысили зарплату?

Бабак говорит, что нардепы внесли изменения в законы "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании", которые содержат четкую норму: "Минимальная зарплата учителя должна составлять не менее трех минимальных заработных плат". Но ежегодно при принятии госбюджета эту норму откладывают.

Государственный бюджет не выдерживает такой нагрузки, особенно во время полномасштабной войны,

– убежден народный избранник.