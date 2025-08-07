Це визначає наказ МОН № 1556. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСЯО.

Дивіться також У Раді обговорюють запровадження нових надбавок частині вчителів

Хто з вчителів уперше зможе пройти сертифікацію?

Для підготовки до сертифікації Державна служба якості освіти України погодила:

форму анкети самооцінювання учасника сертифікації – учителя англійської мови – щодо рівня власної педагогічної майстерності та сформованості ключових компетентностей і вмінь в учнів;

методичні рекомендації щодо заповнення цієї анкети;

методику проведення оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації.

Незалежне тестування фахових знань і вмінь учителів англійської мови відбудеться 13 вересня. Це буде перший етап сертифікації.

До 29 серпня в особистих кабінетах учасників розмістять листи-виклики з інформацією про дату, час і місце проведення тестування.