Це визначає наказ МОН № 1556. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСЯО.
Хто з вчителів уперше зможе пройти сертифікацію?
Для підготовки до сертифікації Державна служба якості освіти України погодила:
форму анкети самооцінювання учасника сертифікації – учителя англійської мови – щодо рівня власної педагогічної майстерності та сформованості ключових компетентностей і вмінь в учнів;
методичні рекомендації щодо заповнення цієї анкети;
методику проведення оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації.
Незалежне тестування фахових знань і вмінь учителів англійської мови відбудеться 13 вересня. Це буде перший етап сертифікації.
До 29 серпня в особистих кабінетах учасників розмістять листи-виклики з інформацією про дату, час і місце проведення тестування.
- У МОН також розповіли, чи зможуть вчителі самі обирати курси підвищення кваліфікації. Адже у 2025/2026 навчальному році в Україні запровадять новий механізм фінансування підвищення кваліфікації вчителів.