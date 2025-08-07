Укр Рус
7 августа, 09:09
Какие педагоги-предметники смогут в этом году пройти сертификацию впервые

Мария Волошин
Основні тези
  • Учителя английского языка, которые преподают в 1-11 классах, впервые смогут пройти сертификацию в этом году.
  • Независимое тестирование профессиональных знаний и умений состоится 13 сентября, а письма-вызовы с информацией о тестировании разместят до 29 августа.

В этом году сертификацию впервые смогут пройти учителя английского языка. Речь идет о тех, которые преподают в 1 – 11 классах учреждений общего среднего образования.

Это определяет приказ МОН № 1556. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДСЯО.

Кто из учителей впервые сможет пройти сертификацию?

Для подготовки к сертификации Государственная служба качества образования Украины согласовала:

  • форму анкеты самооценки участника сертификации – учителя английского языка – относительно уровня собственного педагогического мастерства и сформированности ключевых компетентностей и умений у учащихся;

  • методические рекомендации по заполнению этой анкеты;

  • методику проведения оценивания профессиональных компетентностей участников сертификации.

Независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей английского языка состоится 13 сентября. Это будет первый этап сертификации.

До 29 августа в личных кабинетах участников разместят письма-вызовы с информацией о дате, время и место проведения тестирования.