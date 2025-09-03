В столичной гимназии №109 имени Шевченко учеников не допустили к урокам из-за отсутствия школьной формы. Отстранила их директор учебного заведения.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик Лещик сообщила в фейсбуке, что получила два таких обращения. Об этом информирует 24 Канал.

Почему учеников не пустили на уроки?

Лещик процитировала одно из обращений, которые получила. Там говорилось о том, что "ребенок был одет в классические котоновые шорты светлого цвета, белую футболку и рубашку".

Она (директор) заявила, что "школа – это не пляж" и не допустила ребенка к занятиям, требуя вернуться домой и переодеться. Мой ребенок был в панике и в слезах вынужден звонить мне. Дирекция фактически выпроводила ребенка за пределы территории лицея не обеспечив сопровождение и без учета возраста и безопасности ребенка,

– сообщили омбудсмену.

Надежда Лещик также процитировала другое обращение. По ее словам, директор не пустила детей на уроки, аргументируя свои действия правилами лицея. Детей самих отправили домой, несмотря на объявленную в Киеве воздушную тревогу утром 2 сентября.

Отдельно стоит учитывать и психологический аспект: когда детей при всех не пускают в школу из-за одежды, это является формой публичного унижения и лишнего стресса, что также нарушает их право на безопасную образовательную среду и уважение достоинства,

– указано в обращении.

Какова позиция образовательного омбудсмена?

Образовательный омбудсмен при этом акцентировала: ни один нормативный документ не предусматривает обязательное ношение школьной формы. Поэтому это требование, приведенное в уставах, является незаконным.

Положение об обязательной школьной форме является незаконным документом, который не имеет юридической силы,

– подчеркнула она.

И добавила, что отстранение от занятий и направление ребенка для переодевания во время образовательного процесса не только нарушает его право на образование, но и приводит к угрозе жизни и здоровью ребенка в случае воздушной тревоги.

Лещик при этом призвала учителей и администрацию учебных заведений прекратить мероприятия по проверке одежды учеников и сосредоточиться на вопросах их безопасности и других важных вопросах.