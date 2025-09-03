У столичній гімназії №109 імені Шевченка учнів не допустили до уроків через відсутність шкільної форми. Відсторонила їх директор закладу освіти.

Освітній омбудсмен Надія Лещик повідомила у фейсбуці, що отримала два такі звернення. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Як учні в Києві навчаються під час атаки Росії: промовисте фото

Чому учнів не пустили на уроки?

Лещик процитувала одне зі звернень, які отримала. Там мовилось про те, що "дитина була одягнута в класичні котонові шорти світлого кольору, білу футболку та сорочку".

Вона (директор) заявила, що "школа – це не пляж" та не допустила дитину до занять, вимагаючи повернутися додому та переодягнутися. Моя дитина була у паніці та в сльозах змушена телефонувати мені. Дирекція фактично випровадила дитину за межі території ліцею не забезпечивши супровід і без урахування віку та безпеки дитини,

– повідомили омбудсмену.

Надія Лещик також процитувала інше звернення. За її словами, директорка не пустила дітей на уроки, аргументуючи свої дії правилами ліцею. Дітей самих відправили додому, попри оголошену у Києві повітряну тривогу зранку 2 вересня.

Окремо варто зважати й на психологічний аспект: коли дітей при всіх не пускають до школи через одяг, це є формою публічного приниження та зайвого стресу, що також порушує їхнє право на безпечне освітнє середовище та повагу до гідності,

– зазначено у зверненні.

Дивіться також Перший урок у школах України у 2025 році присвятили патріотичній темі: про що говорили

Яка позиція освітнього омбудсмена?

Освітній омбудсмен при цьому акцентувала: жоден нормативний документ не передбачає обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною.

Положення про обов'язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили,

– наголосила вона.

І додала, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини у разі повітряної тривоги.

Лещик при цьому закликала вчителів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередитися на питаннях їхньої безпеки та інших важливих питаннях.